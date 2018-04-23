Dành 2 phút mỗi ngày thực hiện động tác này, mỡ bụng giảm cực nhanh, eo thon bất ngờ chỉ sau 1 tuần

Tình trạng mỡ thừa tích tụ vùng bụng khiến bạn tự ti vì vòng 2 trở nên kém thon gọn. Hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện động tác cực đơn giản này tại nhà để giảm eo nhanh chóng nhé!

Nguyên nhân gây ra tình trạng béo bụng không chỉ do cơ thể dư thừa calo mà còn là vì sự suy giảm chức năng của hệ tiêu hóa trong quá trình trao đổi chất. Vòng eo “bánh mì” không chỉ khiến chị em tự ti về ngoại hình mà còn gây ra những ảnh hưởng lớn về sức khỏe. Chính vì vậy, nhiều chị em đã áp dụng các phương pháp để loại bỏ mỡ thừa vùng bụng nhưng chưa thực sự thành công. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, động tác mát xa bụng sẽ giúp làm ấm vùng bụng, sinh ra nhiệt lượng thúc đẩy quá trình phân hủy mỡ thừa diễn ra nhanh chóng, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo con kiến hằng mơ ước.

Thực hiện động tác này mỗi ngày sẽ giúp giảm mỡ thừa vùng eo hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là những lợi ích và hướng dẫn thực hiện động tác mát xa giảm mỡ bụng tại nhà: Động tác giảm mỡ bụng tại nhà cực đơn giản Để giữ dáng và thu gọn vùng bụng, bên cạnh việc ăn kiêng và luyện tập thể dục, bạn nên kết hợp phương pháp mát xa bụng mỗi ngày để nhanh chóng loại bỏ mỡ thừa.

Động tác mát xa này không chỉ làm tan mỡ thừa vùng bụng hiệu quả, mà còn giúp cải thiện tiêu hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, tăng cường lưu thông máu vùng bụng đồng thời kích thích các cơ quan trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Động tác giảm mỡ bụng này rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Nếu muốn đạt hiệu quả cao, bạn nên thực hiện động tác này vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Mỗi ngày dành 2 phút thực hiện phương pháp mát xa vùng bụng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm mỡ thừa cho người béo bụng lâu năm. Hướng dẫn thực hiện: Bạn nằm ngửa trên giường hoặc mặt sàn, xoa hai lòng bàn tay với nhau cho tới khi chúng nóng lên. Sau đó đặt tay lên bụng, mát xa quanh rốn thành vòng tròn nhỏ theo chiều kim đồng hồ với tốc độ nhanh dần. Dần dần mát xa theo hình vòng tròn lớn hơn, mỗi vòng khoảng 1-2 giây, thực hiện liên tục như vậy trong vòng 2 phút thì dừng lại, sau đó nằm thư giãn. Cách thực hiện động tác mát xa này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Một số lưu ý khi thực hiện bài tập giảm mỡ bụng - Không thực hiện động tác mát xa này sau khi ăn no để tránh gây hại cho hệ tiêu hóa. - Những người mắc sỏi thận, sỏi túi mật, cao huyết áp, thoát vị đĩa đệm, viêm loét dạ dày và phụ nữ mang thai không nên thực hiện bài tập này. Để phương pháp mát xa này đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên kết hợp với chế độ ăn kiêng lành mạnh và luyện tập thể dục đều đặn. Chúc bạn giảm mỡ bụng thành công và nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo đạt chuẩn nhé!

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