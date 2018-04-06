Uống nước luộc khoai lang liên tục 10 ngày, bạn sẽ bất ngờ khi thấy vòng eo ngấn mỡ nay đã phẳng lì

Chuyên gia nói gì 06/04/2018 17:45

Không chỉ khoai lang mới tốt cho sức khỏe mà nước luộc của loại củ này còn có khả năng giảm cân hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo phẳng lì.

Hầu hết mọi người đều đổ bỏ phần nước sau khi luộc khoai mà không hề biết rằng nó có thể mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe, đồng thời giúp hỗ trợ giảm cân và loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Kiên trì sử dụng loại nước này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Uống nước luộc khoai lang liên tục 10 ngày, bạn sẽ bất ngờ khi thấy vòng eo ngấn mỡ nay đã phẳng lì - Ảnh 1
Nước khoai lang luộc có thể mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà nước luộc khoai có thể mang lại cho cơ thể của bạn:

Uống nước luộc khoai lang có tác dụng gì?

Giảm cân

Tương tự như khoai lang, nước luộc khoai cũng chứa hàm lượng lớn chất xơ, đường bột hữu cơ, vitamin C…  có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó hỗ trợ loại bỏ lượng chất béo dư thừa nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng nước luộc khoai như một loại thực phẩm ăn kiêng để giúp giảm cân hiệu quả.

Đối với những người dễ tăng cân, nước luộc khoai lang còn có tác dụng kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tình trạng tăng cân nhanh.

Uống nước luộc khoai lang liên tục 10 ngày, bạn sẽ bất ngờ khi thấy vòng eo ngấn mỡ nay đã phẳng lì - Ảnh 2
Uống nước khoai lang luộc thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sự thèm ăn

Để quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể uống nước khoai lang luộc để hạn chế sự thèm ăn.

Theo các nghiên cứu Nhật Bản, hàm lượng protein trong nước luộc khoai lang có thể khống chế sự thèm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, nước luộc khoai lang có chứa peptide được sản xuất trong quá trình đun sôi giúp kiểm soát quá trình chuyển hóa chất béo.

Chỉ cần 1 ly nước luộc khoai lang mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, chẳng chút mỡ thừa.

Cải thiện làn da

Nước khoai lang luộc được xem như một loại mỹ phẩm tự nhiên giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da từ bên trong. Hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như beta-carotene, vitamin A, C, các vitamin nhóm B, magiê, mangan, kali, chất xơ… trong nước luộc khoai có khả năng tăng độ đàn hồi cho da, giúp da luôn săn chắc và mịn màng.

Uống nước luộc khoai lang liên tục 10 ngày, bạn sẽ bất ngờ khi thấy vòng eo ngấn mỡ nay đã phẳng lì - Ảnh 3
Những dưỡng chất trong nước khoai lang luộc có thể cải thiện các vấn đề về da - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên sử dụng loại nước này còn giúp bảo vệ da khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như ánh nắng, khói bụi… đồng thời làm chậm quá trình lão hóa da.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nhờ chứa nhiều chất xơ, nước luộc khoai có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa, giúp nhu động ruột hoạt động ổn định hơn. Nhờ đó mà sự chuyển đổi chất bên trong cơ thể bạn sẽ diễn ra thuận lợi, cơ quan tiêu hóa cũng làm việc dễ dàng hơn.

Uống nước khoai lang luộc mỗi ngày chính là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa các bệnh về đường ruột, đặc biệt là bệnh trĩ.

Để nước luộc khoai lang phát huy tối đa những lợi ích tuyệt vời của nó, bạn không nên cho muối vào nồi khi luộc. Giờ đây, bạn có thể tận dụng loại nước uống “thần kỳ” này để bảo vệ làn da và vóc dáng rồi đấy!

Mỡ thừa tự động giảm, dáng thon bất ngờ nhờ áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn

Mỡ thừa tự động giảm, dáng thon bất ngờ nhờ áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn

Tình trạng mỡ thừa tích tụ khiến vóc dáng kém thon gọn luôn là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Thay vì luyện tập hay ăn kiêng vất vả, bạn chỉ cần áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   nước giảm cân uống nước luộc khoai lang tác dụng của nước luộc khoai lang

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 2 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 8 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 19 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 24 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 57 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày