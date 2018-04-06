Uống nước luộc khoai lang liên tục 10 ngày, bạn sẽ bất ngờ khi thấy vòng eo ngấn mỡ nay đã phẳng lì

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà nước luộc khoai có thể mang lại cho cơ thể của bạn:

Hầu hết mọi người đều đổ bỏ phần nước sau khi luộc khoai mà không hề biết rằng nó có thể mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe , đồng thời giúp hỗ trợ giảm cân và loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Kiên trì sử dụng loại nước này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Đối với những người dễ tăng cân, nước luộc khoai lang còn có tác dụng kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tình trạng tăng cân nhanh.

Tương tự như khoai lang, nước luộc khoai cũng chứa hàm lượng lớn chất xơ, đường bột hữu cơ, vitamin C… có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó hỗ trợ loại bỏ lượng chất béo dư thừa nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng nước luộc khoai như một loại thực phẩm ăn kiêng để giúp giảm cân hiệu quả.

Uống nước khoai lang luộc thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sự thèm ăn

Để quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể uống nước khoai lang luộc để hạn chế sự thèm ăn.

Theo các nghiên cứu Nhật Bản, hàm lượng protein trong nước luộc khoai lang có thể khống chế sự thèm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, nước luộc khoai lang có chứa peptide được sản xuất trong quá trình đun sôi giúp kiểm soát quá trình chuyển hóa chất béo.

Chỉ cần 1 ly nước luộc khoai lang mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, chẳng chút mỡ thừa.

Cải thiện làn da

Nước khoai lang luộc được xem như một loại mỹ phẩm tự nhiên giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da từ bên trong. Hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như beta-carotene, vitamin A, C, các vitamin nhóm B, magiê, mangan, kali, chất xơ… trong nước luộc khoai có khả năng tăng độ đàn hồi cho da, giúp da luôn săn chắc và mịn màng.

Những dưỡng chất trong nước khoai lang luộc có thể cải thiện các vấn đề về da - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên sử dụng loại nước này còn giúp bảo vệ da khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như ánh nắng, khói bụi… đồng thời làm chậm quá trình lão hóa da.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nhờ chứa nhiều chất xơ, nước luộc khoai có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa, giúp nhu động ruột hoạt động ổn định hơn. Nhờ đó mà sự chuyển đổi chất bên trong cơ thể bạn sẽ diễn ra thuận lợi, cơ quan tiêu hóa cũng làm việc dễ dàng hơn.

Uống nước khoai lang luộc mỗi ngày chính là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa các bệnh về đường ruột, đặc biệt là bệnh trĩ.

Để nước luộc khoai lang phát huy tối đa những lợi ích tuyệt vời của nó, bạn không nên cho muối vào nồi khi luộc. Giờ đây, bạn có thể tận dụng loại nước uống “thần kỳ” này để bảo vệ làn da và vóc dáng rồi đấy!