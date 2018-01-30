Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018

Thời trang 30/01/2018 20:12

Tết Nguyên Đán sắp đến cũng là lúc nàng phải lựa chọn cho mình những bộ cánh phù hợp để đi thăm bạn bè và gia đình. Thế nhưng, trang phục ngày Tết không dễ phối như thường ngày bởi còn cần phải lựa chọn màu sắc sao cho phù hợp với không khí đầu năm.

Nếu nàng đang trăn trở không biết nên lựa chọn những trang phục gì để đi chơi Tết Nguyên Đán này, thì sau đây là một số gợi ý mà nàng có thể tham khảo.

Trang phục đi chơi Tết: Áo dài cách tân

Áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi nàng chọn kiểu trang phục này cho ngày Tết. Tuy nhiên, mặc áo dài truyền thống có một số bất tiện nho nhỏ khiến nàng khó di chuyển, vậy nên áo dài cách tân đã ra đời. Thiết kế này vừa giữ lại được những ưu điểm, lại vừa khắc phục được khuyết điểm của áo dài truyền thống.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 1

Trang phục áo dài cách tân để đi chơi Tết – Ảnh: Internet

Vừa tôn lên được đường cong cơ thể vừa trông trẻ trung và sành điệu, áo dài cách tân đang được xem là lựa chọn hàng đầu cho phụ nữ đi chơi Tết.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 2

Trang phục áo dài cách tân để đi chơi Tết – Ảnh: Internet

Trang phục đi chơi Tết: Chân váy xếp ly

Trang phục mix áo len với váy xếp ly chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của bạn gái còn đang trong lứa tuổi học sinh, sinh viên. Kiểu phối đồ này vừa khiến nàng trông xinh xắn vừa giúp tôn lên đôi chân dài trắng ngần, từ đó tạo cảm giác bạn trông cao hơn.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 3

Trang phục mix áo len với váy ngắn xếp ly đi chơi Tết - Ảnh: Internet

Nếu thời tiết vào những ngày đầu năm hơi se lạnh, nàng có thể thử váy dài xếp ly để giữ ấm cho đôi chân. Thiết kế váy dài xếp ly sẽ khiến nàng trông thanh lịch và quý phái hơn.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 4

Trang phục mix áo len với váy dài xếp ly đi chơi Tết - Ảnh: Internet

Trang phục đi chơi Tết: Váy họa tiết nhỏ

Nếu nàng thích mình trông đáng yêu và dễ thương hơn, hãy lựa chọn những chiếc váy họa tiết nhỏ nhắn diện đi chơi Tết.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 5

Váy họa tiết nhỏ nhắn đi chơi Tết - Ảnh: Internet

Những bộ váy họa tiết giúp nàng trông trẻ hơn vài tuổi và che đi khuyết điểm nếu nàng có vòng eo không mấy thon gọn.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 6

Váy họa tiết nhỏ xinh đi chơi Tết – Ảnh: Internet

Vì là ngày Tết nên nàng hãy kết hợp với những phụ kiện như khuyên tai, giày hoặc nơ màu đỏ để thêm may mắn cho năm mới.

Trang phục đi chơi Tết: Áo khoác dài

Nếu nàng muốn mặc thoải mái hơn, hãy chọn phong cách freestyle. Lựa chọn kiểu phong cách này với áo khoác dáng dài, nàng sẽ trở nên nổi bật và thời thượng vô cùng.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 7

Trang phục freestyle kết hợp áo khoác dáng dài đi chơi Tết - Ảnh: Internet

Có thể chọn kiểu ăn mặc đơn giản bên trong, còn bên ngoài chỉ cần một chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ hoặc vàng, nàng sẽ trông sành điệu hơn hẳn mà lại không bị lạc quẻ khi đi chơi Tết.

Cách chọn trang phục vừa đẹp vừa mang đến may mắn cho nàng đi chơi Tết 2018 - Ảnh 8

Trang phục freestyle kết hợp áo khoác dạ đi chơi Tết - Ảnh: Internet

Trên đây là những gợi ý lựa chọn trang phục diện đi chơi Tết, hy vọng những thông tin này sẽ giúp nàng không còn gặp nhiều khó khăn trong việc ăn mặc nữa.

Diện quần áo đẹp đi chơi Tết mà không cắt những kiểu tóc này thì 'hơi phí'

Diện quần áo đẹp đi chơi Tết mà không cắt những kiểu tóc này thì 'hơi phí'

Những kiểu tóc đơn giản, dễ làm mà rất đẹp này sẽ khiến cho chị em tự tin hơn khi đi chơi Tết. Ngoài việc sắm sửa quần áo, thì “tân trang” lại cho mái tóc của mình cũng rất quan trọng để có một ngoại hình hoàn hảo đi du xuân.

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