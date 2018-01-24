Có những 'bí kíp' phối đồ đi chơi này, Tết nay khỏi đau đầu lựa chọn mặc sao cho đẹp

Tết Nguyên Đán 2018 đang đến cận kề, chắc hẳn các nàng đang đau đầu tính xem nên mặc gì để vừa xinh vừa hiện đại? Đừng lo lắng, hãy cùng điểm qua những cách phối đồ cực kì đơn giản và tiện lợi để đi chơi Tết dưới đây.

Dịp Tết là lúc mà mọi người đều xúng xính quần áo để đi chúc, đi chơi cùng bạn bè và chắc chắn đây cũng điều khiến không ít người đâu đầu nghĩ xem nên mặc gì cho phù hợp và đẹp. Dưới đây là những “kim chỉ nam” phối đồ đi chơi Tết giúp các bạn nữ trở nên xinh xắn và cuốn hút hơn dịp đầu năm.

1. Áo Dài cách tân Áo Dài luôn là trang phục được nhiều chị em diện vào các dịp lễ hội. Áo Dài giúp tôn lên vóc dáng và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Cùng với sự phát triển của xã hội, hình ảnh tà Áo Dài cũng có nhiều thay đổi, cả về kiểu dáng lẫn chất liệu. Hiện nay, rất nhiều người lựa chọn Áo Dài cách tân để mặc trong các dịp đặc biệt. Thiết kế này có tà không quá dài như kiểu truyền thống nên tiện lợi hơn khi đi chơi, di chuyển trong những ngày Tết. Đồng thời tôn lên vẻ đẹp trẻ trung và hiện đại của các chị em.

Bạn có thể kết hợp Áo Dài cách tân với quần bó sát, quần jean, quần ống đứng… - Ảnh: Internet Hay có thể kết hợp Áo Dài cách tân với quần ống rộng hoặc chân váy xòe - Ảnh: Internet 2. Quần jean, quần skinny Có lẽ quần jean và quần skinny là hai item vô cùng phổ biến trong tủ đồ của phái đẹp. Ngày thường chúng ta cũng rất hay diện hai kiểu quần này cho nhiều công việc. Khi Tết đến, bạn có thể tận dụng các kiểu quần này để lên đồ đi chơi cũng rất tuyệt vời. Phối đồ đi chơi Tết với quần jean ống rộng bụi bặm, cá tính - Ảnh: Internet Có rất nhiều phối đồ đi chơi Tết với quần jean và quần skinny - Ảnh: Internet Bạn có thể mix quần jeans với áo sơ mi, áo len hay áo phông đều được - Ảnh: Internet 3. Váy họa tiết Những chiếc váy liền họa tiết giúp cho các nàng trông nữ tính và thanh lịch hơn trong ngày Tết. Chiếc váy họa tiết có màu sắc rực tỡ như đỏ, vàng… sẽ mang đến nhiều may mắn cho các bạn ngày đầu xuân. Chiếc váy họa tiết hoa vừa chứa không khí mùa xuân ngập tràn vừa mang lại vẻ đẹp tươi tắn cho các nàng - Ảnh: Internet 4. Chân váy Chân váy là món đồ thời trang vô cùng phổ biến và dễ phối đồ. Có nhiều kiểu dáng chân váy như: Chân váy voan, chân váy denim, chân váy vải cotton… các loại chân váy này đều rất dễ mix đồ đi chơi. Chân váy voan mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng cho người mặc và là món đồ đang rất hot hiện tại - Ảnh: Internet Chân váy denim lại mang đến phong thái vừa mạnh mẽ vừa rất cá tính - Ảnh: Internet Còn chân váy vải cotton thì lại mang đến vẻ đẹp mới mẻ, hiện đại cho người mặc - Ảnh: Internet 5. Áo khoác blazer Chiếc áo này hiện đang “làm mưa làm gió” trong giới thời trang, dù kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến sang chảnh cho người mặc. Bạn có thể kết hợp chiếc áo này với áo phông hoặc áo sơ mi bên trong, mặc cùng quần âu ống đứng, quần jean và quần short ngắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Đây là xu hướng áo khoác hot trong giới thời trang hiện tại và bạn cũng nên cập nhật vào Tết này để trở thành một tín đồ sành điệu - Ảnh: Internet Với những "bí kíp" phố đồ đi chơi Tết trên, chắc chắn bạn sẽ trở thành cô nàng thời thượng và vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo' Mùa Thu Đông 2017 này hứa hẹn là năm quay trở lại và lên ngôi của những bộ suit cá tính, mạnh mẽ lại vừa quyến rũ đến lạ thường.

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