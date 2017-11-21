'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu

Thời trang 21/11/2017 13:02

Các nàng nên học các tín đồ thời trang cách phối đồ với chân váy dài vừa sang trọng, trẻ trung mà còn cực kỳ sành điệu dưới đây để tự tin sải bước chốn đông người.

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 1
Phong cách menwear (nam tính) đầy ấn tượng khi phối chân váy xếp ly dài cùng áo blazer, giày sneaker  - Ảnh: Internet

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 2
Chân váy xếp ly dáng dài cá tính khi kết hợp với áo croptop giúp nàng trông cuốn hút và sành điệu hơn bao giờ hết  - Ảnh: Internet

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 3
Chân váy dáng dài có thiết kế cổ điển kết hợp với áo sọc ngang và giày sneakers chắc chắn là item dạo phố "chất nhất" cho các cô nàng năng động - Ảnh: Internet​

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 4
Một chiếc chân váy midi dài kiểu dáng cách điệu kết hợp cùng áo croptop lấp lánh, đi với đôi sandal đế cao chắc chắn là set đồ tiệc tùng lý tưởng - Ảnh: Internet

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 5
Áo len cổ lọ, áo khoác dáng dài sẽ rất hoàn hảo để các nàng phối với chân váy dài xếp li cổ điển - Ảnh: Internet​

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 6
Chân váy dài chất liệu jeans kết hợp với áo thun kẻ sọc chưa bao giờ trở nên lỗi thời - Ảnh: Internet

Chiếc chân váy dài với chất liệu demin cổ điển kết hợp với áo thun kẻ sọc đơn giản tạo nên một bộ đồ hoàn hảo, mang đến cho bạn phong cách sang trọng lại không kém phần trẻ trung, sành điệu. 

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 7
Mix chân váy dài xếp ly mềm mại với áo thun hai dây tạo vẻ quyến rũ - Ảnh: Internet

Các bạn hãy mix áo hai dây gợi cảm với chân váy dài xếp ly mềm mại để tôn lên nét quyến rũ. Kết hợp với một đôi sandal kiểu cách giúp bạn có set đồ dạo phố hoàn hảo.

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 8
Style "xinh ngây ngất" cho tiết trời ngày đông, áo thun đen phối cùng chân váy dài và khăn quàng cổ, khiến nàng trở nên dịu dàng và thu hút hơn - Ảnh: Internet

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 9
Áo len sát nách là một gợi ý tuyệt vời để phối cùng chân váy midi, đặc biệt là kiểu dáng xếp ly điệu đà. Kết hợp với giày cao sẽ là một set đồ hoàn hảo, vừa có thể mặc đi học hay đi làm - Ảnh: Internet

'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu - Ảnh 10
Chân váy dài dáng chữ A cổ điển với thiết kế cứng cáp đầy thanh lịch - Ảnh: Internet

Chân váy chữ A dáng dài cổ điển với thiết kế cứng cáp đầy thanh lịch giúp nàng tôn lên vóc dáng và vòng eo thon gọn. Kiểu váy dài thời trang này còn có khả năng kết hợp "ăn ý" với nhiều thiết kế áo khác nhau, giúp các nàng tạo nên những phong cách thời trang cực chất.

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