'Bí kíp' 1001 cách phối đồ với chân váy dài khiến nàng vừa xinh vừa sành điệu

Chiếc chân váy dài với chất liệu demin cổ điển kết hợp với áo thun kẻ sọc đơn giản tạo nên một bộ đồ hoàn hảo, mang đến cho bạn phong cách sang trọng lại không kém phần trẻ trung, sành điệu.

Các bạn hãy mix áo hai dây gợi cảm với chân váy dài xếp ly mềm mại để tôn lên nét quyến rũ. Kết hợp với một đôi sandal kiểu cách giúp bạn có set đồ dạo phố hoàn hảo.

Chân váy chữ A dáng dài cổ điển với thiết kế cứng cáp đầy thanh lịch giúp nàng tôn lên vóc dáng và vòng eo thon gọn. Kiểu váy dài thời trang này còn có khả năng kết hợp "ăn ý" với nhiều thiết kế áo khác nhau, giúp các nàng tạo nên những phong cách thời trang cực chất.