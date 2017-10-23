Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo'

Các nàng đã sẵn sàng để chào đón và chuẩn bị ngay trang phục suit chất lừ cho bộ sưu tập thu đông năm nay của mình chưa?

Những bộ suit mạnh mẽ với kiểu dáng cực kỳ nam tính là item đang làm “điên đảo” tâm hồn của quý cô công sở.

Suit - bộ trang phục được thiết kế với những đường cắt cực kỳ nam tính, kích thước oversize rộng rãi và phóng khoáng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ ngỡ rằng chúng được lấy ra từ tủ đồ của một anh chàng nào đó.

Bộ suit gam màu xám ghi nhẹ nhàng kết hợp với họa tiết kẻ caro bắt mắt là xu hướng dự đoán là sẽ thống lĩnh thời trang thu đông 2017. Khi khoác lên mình, suit giúp cho các quý cô khoe trọn vẻ thanh lịch và sang trọng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể biến tấu để những bộ suit thêm vẻ dịu dàng, nữ tính bằng cách lựa chọn những gam màu tươi trẻ và nổi bật như hồng, xanh coban hay nâu đất... Đây là những gam màu phù hợp cho những cô nàng nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn cuốn hút và sang chảnh.