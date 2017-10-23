Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo'

Thời trang 23/10/2017 01:08

Mùa Thu Đông 2017 này hứa hẹn là năm quay trở lại và lên ngôi của những bộ suit cá tính, mạnh mẽ lại vừa quyến rũ đến lạ thường.

Các nàng đã sẵn sàng để chào đón và chuẩn bị ngay trang phục suit chất lừ cho bộ sưu tập thu đông năm nay của mình chưa?

Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo' - Ảnh 1
Cứ tưởng rằng khi diện những bộ suit sẽ khiến cho các cô nàng mất đi vẻ ngọt ngào và nữ tính, nhưng ngược lại, càng mặc suit phụ nữ lại càng quyến rũ và quyền lực - Ảnh: Internet

Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo' - Ảnh 2
Những bộ suit mạnh mẽ với kiểu dáng cực kỳ "nam tính" khiến chị em "điên đảo" - Ảnh: Internet

Những bộ suit mạnh mẽ với kiểu dáng cực kỳ nam tính là item đang làm “điên đảo” tâm hồn của quý cô công sở.

Suit - bộ trang phục được thiết kế với những đường cắt cực kỳ nam tính, kích thước oversize rộng rãi và phóng khoáng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ ngỡ rằng chúng được lấy ra từ tủ đồ của một anh chàng nào đó.

Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo' - Ảnh 3
Bộ suit gam màu xám ghi nhẹ nhàng kết hợp với họa tiết kẻ caro bắt mắt - Ảnh: Internet

Bộ suit gam màu xám ghi nhẹ nhàng kết hợp với họa tiết kẻ caro bắt mắt là xu hướng dự đoán là sẽ thống lĩnh thời trang thu đông 2017. Khi khoác lên mình, suit giúp cho các quý cô khoe trọn vẻ thanh lịch và sang trọng.

Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo' - Ảnh 4
Chân váy ngắn, quần jeans, quần culottes, quần tây ống đứng là những item kết hợp tuyệt vời với suit - Ảnh: Internet

Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo' - Ảnh 5
Các phụ kiện kèm theo cũng không quá rườm rà, đơn giản chỉ là một chiếc túi xách cỡ trung với gam màu đồng điệu đi cùng với đôi giày cao gót hay đôi boot cá tính sẽ tạo nên một set đồ cực chất - Ảnh: Internet

Suit - Xu hướng thời trang thu đông đang khiến chị em công sở 'điên đảo' - Ảnh 6
Bạn có thể kết hợp suit với chiếc quần tây ống suôn để tăng thêm vẻ nữ tính - Ảnh: Internet​

Ngoài ra, bạn cũng có thể biến tấu để những bộ suit thêm vẻ dịu dàng, nữ tính bằng cách lựa chọn những gam màu tươi trẻ và nổi bật như hồng, xanh coban hay nâu đất... Đây là những gam màu phù hợp cho những cô nàng nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn cuốn hút và sang chảnh.

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay

5 tông màu chủ đạo của thời trang Thu - Đông 2017 dưới đây sẽ giúp các nàng sở hữu làn da ngăm đen trở nên trắng hồng dễ dàng.

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Từ khóa:   suit nữ thời trang công sở

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