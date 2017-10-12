5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay

Màu vàng hoàng kim là màu sắc chủ đạo của mùa Thu - Đông 2017, không những thế, màu sắc này khi mặc lên người còn giúp tôn da vô cùng hiệu quả.

2. Màu hồng baby

Thông thường, mọi người đều nghĩ, trạng phục màu hồng tạo nên sự quê mùa, diêm dúa, đặc biệt đối với phụ nữ da ngăm, mặc màu hồng càng trở nên "thảm họa" hơn.

Tuy nhiên, đây là suy nghĩ vô cùng sai lầm vì nếu biết cách phối trang phục, màu hồng chính là "trợ thủ đắc lực" giúp cô nàng da ngăm tỏa sáng.

3. Màu xanh green

Xanh green chính là màu sắc chủ đạo của thời trang thế giới năm 2017, do đó, khỏi cần phải bàn cãi về độ hot của xu hướng trang phục này. Ngoài ra, khi diện trang phục màu xanh green sẽ giúp da trắng lên rất nhiều.

4. Màu xanh jean

5. Họa tiết caro

Giống như jeans, họa tiết caro cũng là một trong những xu hướng không bao giờ hạ nhiệt trong lòng các tín đồ thời trang.

Vừa mang vẻ đẹp cổ điển, hoài niệm vừa mang chút năng động, hiện đại, họa tiết caro luôn là sự lựa chọn yêu thích của phái đẹp. Không những thế, quần áo sọc caro còn giúp làn da người mặc trở nên trắng, mịn màng hơn.