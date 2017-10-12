5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay

Thời trang 12/10/2017 14:44

5 tông màu chủ đạo của thời trang Thu - Đông 2017 dưới đây sẽ giúp các nàng sở hữu làn da ngăm đen trở nên trắng hồng dễ dàng.

1. Màu vàng hoàng kim

Màu vàng hoàng kim là màu sắc chủ đạo của mùa Thu - Đông 2017, không những thế, màu sắc này khi mặc lên người còn giúp tôn da vô cùng hiệu quả.

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 1
Vốn có làn da hơi ngăm nhưng khi khoác lên chiếc áo len vàng trông Hoàng Thùy Linh trắng và rạng rỡ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 2
Một lần khác, cô nàng Hoàng Thùy Linh khéo léo phối chiếc áo bèo nhúng màu vàng hoàng kim với quần jeans ống loe, tạo nên một tổng thể vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 3
Chiếc áo len form rộng màu vàng là lựa chọn tuyệt vời vừa giúp tôn da vừa hợp thời tiết giao mùa - Ảnh: Internet

2. Màu hồng baby 

Thông thường, mọi người đều nghĩ, trạng phục màu hồng tạo nên sự quê mùa, diêm dúa, đặc biệt đối với phụ nữ da ngăm, mặc màu hồng càng trở nên "thảm họa" hơn.

Tuy nhiên, đây là suy nghĩ vô cùng sai lầm vì nếu biết cách phối trang phục, màu hồng chính là "trợ thủ đắc lực" giúp cô nàng da ngăm tỏa sáng.

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 4
Nên chọn trang phục màu hồng nhạt, hồng pastel để tạo sự sang trọng và bớt chói lóa - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 5
Trang phục thể thao màu hồng cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp nâng tông da - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 6
Set đồ hoàn hảo cho mùa Thu - Đông: Quần jean baggy, áo len form rộng, giày gót vuông - Ảnh: Internet

3. Màu xanh green

Xanh green chính là màu sắc chủ đạo của thời trang thế giới năm 2017, do đó, khỏi cần phải bàn cãi về độ hot của xu hướng trang phục này. Ngoài ra, khi diện trang phục màu xanh green sẽ giúp da trắng lên rất nhiều. 

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 7
Màu xanh lá tuy đơn giản nhưng mang lại vẻ sang trọng và hiện đại - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 8
Chiếc áo sơ mi màu xanh lá cách điệu, tay lồng đèn giúp bạn trở nên cá tính và khác biệt - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 9
Chiếc chân váy chữ A kết nút sẽ khiến đôi chân của bạn trở nên trắng mịn và thon gọn - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 10
Váy maxi màu xanh lá chất liệu ren giúp bạn trông trẻ trung, nặng động hơn - Ảnh: Internet

4. Màu xanh jean 

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 11
Màu xanh jean là xu hướng thời trang "đi cùng năm tháng" - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 12
Diện trang phục màu jeans sẽ giúp nâng từ 1 đến 2 tông da - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 13
Hãy học cách phối đồ thông minh này của Suzy, trông cô nàng trẻ trung, đáng yêu như nữ sinh cấp 3 - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 14
Lần này, Suzy chọn chân váy jeans phối cùng áo sơ mi sọc cùng tông giúp tôn lên làn da vốn đã trắng hồng của mình - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 15
Tiết trời bắt đầu se lạnh, bạn hãy mua ngay cho mình chiếc áo khoác jeans - Ảnh: Internet

5. Họa tiết caro 

Giống như jeans, họa tiết caro cũng là một trong những xu hướng không bao giờ hạ nhiệt trong lòng các tín đồ thời trang.

Vừa mang vẻ đẹp cổ điển, hoài niệm vừa mang chút năng động, hiện đại, họa tiết caro luôn là sự lựa chọn yêu thích của phái đẹp. Không những thế, quần áo sọc caro còn giúp làn da người mặc trở nên trắng, mịn màng hơn.

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 16
Họa tiết caro sẽ "cực hấp dẫn" đối với các cô nàng yêu vẻ đẹp hoài cổ - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 17
Họa tiết caro vô cùng tinh nghịch, do đó, nếu muốn "cưa sừng làm nghé" hãy diện ngay kiểu trang phục này - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 18
Chân váy cách điệu họa tiết caro đang là "hot trend" của mùa Thu - Đông năm nay - Ảnh: Internet

5 tông màu chủ đạo của Thời trang Thu - Đông 2017, mặc vào là tôn da trắng, dáng xinh ngay - Ảnh 19
Váy liền trễ vai sọc caro gây thương nhớ với nét nhẹ nhàng, quyến rũ - Ảnh: Internet

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