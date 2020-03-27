Áo croptop mặc với quần gì để “lên đồ” hợp trend, tôn dáng?

Chỉ cần một chút mix-match hợp lý, tài tình, croptop sẽ giúp style ăn mặc tăng thêm vài bậc, đồng thời, giúp tổng thể trang phục thêm hút mắt, ấn tượng mà không gây khó chịu, phản cảm chút nào.

Dù sở hữu body mảnh mai, eo thon con kiến hay thân hình chưa chuẩn chỉnh thì cũng đừng ngại sắm ngay một chiếc croptop cho tủ quần áo của mình. Bởi đây là item có thể khoe nét đẹp hình thể trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đi làm hay đi chơi đều được. Không những thế, điệu đà hay cá tính, style quần ống rộng hay skinny ôm sát thì croptop cũng “cân” được hết.

Vì croptop để lộ phần eo, bụng của người mặc nên dễ bị nhầm lẫn với bikini hay áo lót thể thao. Trên thực tế, croptop có mẫu mã đa dạng, độ dài ngắn tùy vào kiểu dáng, chất liệu; có thể mặc đi chơi, đi làm theo phong cách năng động/gợi cảm, dành cho nữ và cả cho nam.

Xuất phát từ những chiếc áo choli mặc cùng với sari của phụ nữ Ấn Độ hay trang phục áo lửng của các vũ công múa bụng Trung Đông, croptop ngày nay vẫn không ngừng phát triển và chinh phục phái đẹp trên toàn thế giới.

Kiểu dáng hiện đại, đa dạng và ấn tượng giúp croptop chinh phục phái đẹp trên toàn thế giới

Một số kiểu dáng croptop phổ biến được yêu thích hiện nay có thể kể đến như: croptop trễ vai, khoét vai; croptop ôm body; croptop ôm sát nách, cộc tay; croptop cổ yếm/cổ vuông; croptop body tay dài/ngắn; croptop form rộng; croptop buộc dây; crop “một gang tay”…

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2. Nên mặc croptop với quần gì cho đẹp, cho ngầu?

Croptop có thể khoe eo hoặc xương quai xanh đem lại sự gợi cảm nhưng tùy vào tài mix-match mà bộ trang phục có thể năng động, cá tính hoặc quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.

- Áo croptop mặc với quần skinny

Là kiểu quần tôn dáng, dễ mặc nên skinny “được lòng” rất nhiều tín đồ phái đẹp. Dù dáng chuẩn chai Coca hay hơi mũm mĩm một chút thì khi mix áo croptop form rộng hoặc dáng ôm với skinny, các đường nét gợi cảm cũng trở nên nổi bật và thu hút hơn rất nhiều.

Ai nói mũm mĩm thì không thể mặc croptop?

- Áo croptop mặc với quần legging

Quần legging đẹp, tôn dáng triệt để nhưng nếu chỉ kết hợp với áo dáng dài thì sẽ rất lãng phí cho những cô nàng sở hữu body vạn người mê. Vậy nên đừng ngại mix croptop với quần legging để style thêm trẻ trung, bắt mắt hơn.

Sự gợi cảm của croptop và tôn dáng của legging sẽ đem lại hiệu ứng bất ngờ

- Áo croptop mặc với quần thể thao

Quần thể thao (hay còn gọi là quần jogger) mix áo croptop tay dài form rộng là gợi ý phù hợp với những cô gái đi theo phong cách Sporty Chic hoặc yêu thích vận động, thể thao; vừa cool ngầu, khỏe khoắn, vừa khoe dáng đẹp, eo thon tinh tế, hợp trend vô cùng.

Set đồ này không chỉ đẹp mà còn “bao ngầu” cho các cô nàng năng động

- Áo croptop mặc với quần cạp cao

Phối áo croptop tay dài với quần cạp cao, nhất là quần jean cạp cao, được rất nhiều chị em phái đẹp ưa chuộng. Bởi khi nhìn tổng thể, set đồ giúp khoe vòng 2 lấp lửng đầy thu hút còn đôi chân thì như được kéo dài thêm. Tung tăng diện đi chơi hay đi làm đều được.

Những ngày cuối tuần đi làm công sở sẽ ấn tượng hơn khi kết hợp croptop với quần cạp cao

- Áo croptop mặc với quần culottes

Gợi cảm nhưng thanh lịch, đẹp mắt chính là những gì cảm nhận được khi ngắm set quần áo croptop - culottes của những cô nàng công sở năng động, hiện đại. Vừa tiện dụng, thoải mái, vừa tôn dáng, hợp xu hướng, đây chính là 2 item không nên thiếu trong tủ quần áo của mọi cô nàng.

Một set đồ lý tưởng cho các cô nàng công sở hiện đại

- Áo croptop kết hợp phong cách ton-sur-ton

Thời thượng và sang chảnh ngút ngàn nếu biết kết hợp trang phục ton-sur-ton với croptop. Sự kết hợp này giúp phái đẹp thu hút, ấn tượng giữa đám đông.

Tỏa sáng nhờ áo croptop kết hợp phong cách ton-sur-ton

- Áo croptop mặc với quần short

Đi chơi, đi du lịch không cần phải lăn tăn áo croptop mặc với quần gì khi tủ quần áo đã có quần short. Bộ đôi này kết hợp vô cùng ăn ý, giúp các nàng vừa thoải mái, vừa tự tin khoe dáng khỏe khoắn, năng động mỗi ngày.

Chân dài hết ý nhờ kết hợp bộ đôi croptop và quần short

- Áo croptop mặc với quần ống loe

Để mặc đẹp quần ống loe thì không nên bỏ qua cách phối với áo croptop khoe các đường nét gợi cảm, “vòng nào ra vòng nấy” của phái đẹp. Thời trang luôn vận động không ngừng và kế thừa từ những phong cách cũ nên sự kết hợp này cũng là dịp “đổi màu” phong cách thêm đa dạng, ấn tượng và thu hút hơn.

Tự tin xuống phố với set đồ croptop – quần ống loe

- Áo croptop mặc với quần baggy

Quần baggy có đặc điểm là phần hông thoải mái, đáy thụng cùng ống quần suông rộng cực kỳ dễ mặc cũng như dễ phối với các kiểu áo đi cùng. Vì thế, áo croptop mặc với quần baggy chính là gợi ý thích hợp với những chị em phóng khoáng, hiện đại, vừa muốn đẹp, vừa muốn nhanh gọn, ít tốn thời gian chăm chút. Đi làm, đi chơi kết hợp với giày cao gót hay giày thể thao đều được.

Phong cách sẽ tăng phần ấn tượng khi kết hợp croptop với quần baggy

3. Một số lưu ý để mặc croptop chuẩn đẹp

- Áo croptop có đặc trưng là ngắn, hở eo nên tùy vào chiều cao, phong cách, không gian… mà nên có sự lựa chọn độ dài ngắn của áo phù hợp. Cân bằng tỉ lệ, áp dụng nguyên tắc bù trừ vóc dáng để set đồ tôn dáng và tinh tế.

- Nếu vòng 2 không được thon gọn, khoảng hở giữa áo croptop và quần nên hẹp, ít làm lộ nhược điểm của cơ thể hay tạo cảm giác lố lăng.

- Dù chọn kiểu quần nào thì khi kết hợp với croptop cũng nên ở dạng lưng cao, tránh trường hợp “ngắn trên, ngắn dưới” phản cảm, đồng thời, giúp ăn gian chiều cao, “kéo chân” dài hơn, thu hút hơn trước mọi ánh nhìn.

- Nếu croptop dáng dài thì nên kết hợp với quần short, skinny; còn croptop dáng ngắn, ôm sát thì nên kết hợp với quần baggy, culottes…

- Lựa chọn chất liệu dày dặn, đem lại cảm giác thoải mái, không quá ôm sát vào da.

Nên phối màu ăn ý và phù hợp để bộ trang phục đem lại hiệu ứng tốt

- Nên phối màu ăn ý và phù hợp để bộ trang phục đem lại hiệu ứng tốt.

- Chọn áo bra mặc với croptop đúng cách, hạn chế gây khó chịu, phản cảm cho bản thân.

- Nên chú ý lựa chọn điểm nhấn khi mặc croptop: ví dụ như xương quai xanh gợi cảm hay bờ vai nuột nà thì ưu tiên các kiểu croptop không tay, khoét vai đẹp mắt, còn nếu vòng 2 thon thả, săn chắc thì cứ tự tin, thoải mái diện những chiếc croptop ngắn, ôm sát, phá cách giúp lợi thế body được khoe triệt để và đúng đắn.

- Khi mặc croptop, có thể mặc thêm áo khoác kimono, len, denim, da… để che chắn, hạn chế “lộ hàng” cũng như bảo vệ da và sức khỏe bản thân.

- Ngoài các kiểu quần trên thì croptop còn kết hợp với nhiểu kiểu dáng váy như váy ôm, váy midi, váy bút chì, váy chữ A… để tạo nên những set đồ gợi cảm, quyến rũ, nổi bật giữa đám đông.

- Khi phối croptop với quần, váy thì cũng không nên bỏ quên các phụ kiện đi kèm như hoa tai, vòng tay, vòng cổ, giày… để tổng thể trở nên cuốn hút và ấn tượng mọi lúc mọi nơi.

Như vậy, áo croptop mặc với quần gì không khó để tìm hiểu và áp dụng nhưng cần sự chọn lựa chính xác để các ưu điểm của ngoại hình được tôn lên, còn khuyết điểm thì giấu nhẹm đi. Hãy tự tin tỏa sáng với những đường nét vốn có của phái đẹp mỗi ngày.