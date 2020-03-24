Quần ống rộng dài mặc với áo gì để lên đồ đẹp như fashionista?

Chất liệu của quần Culottes rất đa dạng như vải đũi, denim, kaki,.. Mang đến sự rộng rãi, thoải mái cho người mặc, thuận tiện trong thực hiện hoạt động hàng ngày.

Culottes là tên gọi có nguồn gốc từ tiếng Pháp, đây là loại quần lửng ống rộng, dáng suông và có độ dài qua đầu gối. Đây được xem là chiếc quần “thần thánh” mà bất kì cô gái nào cũng đều phải sở hữu ít nhất một cái.

Bạn có thể tham khảo những kiểu áo sau:

Quần culottes đang trở thành Hot Trend trong nhiều năm gần đây. Quần ống rộng dài mặc với áo gì ? Thiết kế quần ống rộng rất dễ phối đồ, các nàng đều có thể tỏa sáng với nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung, cá tính cho đến phóng khoáng hay quyến rũ. Hiện nay, chiếc quần quần ống rộng hay được gọi là quần Culottes đang làm mưa làm gió cả trong nước và quốc tế.

- Áo sơ mi

Quần Culottes kết hợp cùng áo sơ mi là gợi ý hay mà những cô nàng yêu thích phong cách công sở không nên bỏ qua. Quần ống rộng phối áo sơ mi đơn giản sẽ tạo nên set đồ lịch sự để bạn diện khi đi làm hàng ngày.

Quần Culottes kết hợp cùng áo sơ mi

- Áo len mỏng thanh lịch

Những chiếc áo len mỏng nhẹ là item rất được ưa chuộng

Trong tiết trời mùa thu, những chiếc áo len mỏng nhẹ rất được ưa chuộng. Kết hợp chiếc áo len mỏng cùng quần ống rộng là một sự kết hợp an toàn được nhiều “tín đồ” thời trang ưa thích.

Kết hợp với áo len mỏng thanh lịch

- Áo sơ mi voan hoa trang nhã

Thêm một gợi ý hay cho những cô nàng công sở đó là kết hợp chiếc quần ống rộng sơ vin cùng áo sơ mi voan hoa đằm thắm, thanh lịch.

Kết hợp chiếc quần ống rộng sơ vin cùng áo sơ mi voan hoa

- Áo phông sát nách lôi cuốn

Bạn có thể mặc kết hợp chiếc áo phông basic với cùng mọi loại quần và váy. Mix áo phông sát nách cùng quần ống rộng là set đồ giúp nàng một vài điểm sexy, khỏe khoắn.

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Mix áo phông sát nách cùng quần ống rộng

- Áo hai dây

Với set đồ đơn giản này, cô nàng trông thật ngọt ngào và khoe ra được những đường nét cơ thể hấp dẫn.

Phối với áo hai dây tăng thêm phần quyến rũ

Lựa chọn những kiểu áo 2 dây với chất liệu phi bóng để kết hợp cùng quần ống rộng cũng là một gợi ý hay cho những quý cô thời thượng.

- Áo trễ vai gợi cảm

Quần ống rộng phối với áo trễ vai đẹp ngọt ngào và quyến rũ là một gợi ý đáng thử nếu bạn muốn trở thành một quý cô gợi cảm, sang chảnh.

Quần ống rộng phối với áo trễ vai đẹp ngọt ngào và quyến rũ

Có thể kết hợp thêm cùng một chiếc choker để tăng thêm nét cá tính. Càng nên tận dụng triệt để cách mix này nếu sở hữu đôi vai gầy mảnh mai và vòng 1 đẹp.

Áo oversize

Chiếc áo pull oversize mix cùng quần culottes voan cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Mix áo pull oversize mix cùng quần culottes voan

Hoặc có thể phối chiếc sơ mi oversize khoác ngoài với quần jean giả culottes cùng áo thun bên trong.

Phối chiếc sơ mi oversize khoác ngoài với quần jean giả culottes

- Kết hợp với áo cổ yếm xinh xắn

Kết hợp quần ống rộng dài với áo gì để trẻ trung hơn?

Phối áo cổ yếm với quần ống rộng là set đồ mang đến hiệu ứng tươi mới và ngọt ngào. Kết hợp cùng chiếc thắt lưng và cặp kính mát để thêm phần năng động và cá tính hơn.

Phối áo cổ yếm với quần ống rộng

- Phối với áo thun

Mix quần ống rộng với áo thun là công thức đơn giản, mang đến sự thoải mái nhất. Quần ống rộng kẻ sọc kết hợp với áo gì? Đặc biệt, với các mẫu quần họa tiết nói chung và quần kẻ sọc nói riêng nên mix cùng áo thu basic.

Hiện nay, mẫu quần kẻ sọc được các cô nàng công sở đặc biệt ưa thích vì rất thanh lịch và giúp tạo hiệu ứng chân dài hơn.

Quần ống rộng kẻ sọc được các cô nàng công sở ưa thích

Để set đồ này bớt đơn điệu hơn, bạn có thể phối thêm các phụ kiện khác như: vòng, dây lưng, kính,...

- Phối quần culottes với áo kiểu

Phối quần culottes cùng với những chiếc áo kiểu cách sẽ giúp bạn trở nên sành điệu và nổi bật hơn.

Phối quần culottes cùng với những chiếc áo kiểu cách

Đây là cách phối mang tính high Fashion cao. Để tránh sự diêm dúa, màu mè, bạn nên chọn những chiếc quần Culottes đơn sắc và áo kiểu nhẹ nhàng.

- Áo dây camisole và áo croptop

Quần ống rộng kết hợp với áo croptop và áo hai dây sẽ hô biến thành cô nàng sexy chỉ trong một nốt nhạc.

Mix quần culottes với áo croptop sành điệu, thời trang

Mix quần Culottes cùng những items quyến rũ như áo hai dây và áo croptop trông sẽ hoàn chỉnh hơn khi thêm một đôi giày cao gót điệu đà.

3. Mặc áo quần culottes với áo khoác gì?

- Phối áo cardigan

Áo Cardigan mang đến vẻ mềm mại, điệu đà, nữ tính. Đây là gợi ý phù hợp với những cô nàng với phong cách điệu đà, nữ tính.

Cardigan phối cùng quần Culottes

- Diện cùng áo khoác trench-coat dáng dài

Phối áo trench-coat dáng dài cùng quần Culottes là cách phối giúp bạn sẽ biến mình trở thành cô nàng sành điệu, hiện đại.

Phối áo trench-coat dáng dài cùng quần Culottes

- Áo khoác gile

Với chiếc áo gile khoác ngoài, phong cách mix đồ của bạn sẽ trẻ trung, năng động hơn rất nhiều. Để làm mới bản thân hơn, bạn đừng bỏ qua cách mix mới lạ này.

Mix với chiếc áo gile khoác ngoài

- Quần culottes với áo khoác bomber

Áo khoác bomber là item thời trang dễ dàng kết hợp được với rất nhiều những trang phục khác. Quần Culottes sẽ kết hợp ăn ý với áo khoác bomber.

4. Cách chọn quần ống rộng phù hợp

- Chọn độ dài phù hợp

Có nhiều thiết kế quần Culottes với đa dạng độ dài khác nhau. Những cô nàng có chiều cao khiêm tốn đừng bỏ qua chiếc quần Culottes dài ngang bắp chân. Đây là lựa chọn hợp lý sẽ giúp bạn tự tin hơn với chiều cao của mình.

Chọn quần có độ dài phù hợp

- Rộng vừa đủ

Bên cạnh chú ý chọn quần có độ dài phù hợp, bạn cũng cần quan tâm đến độ rộng của quần. Quần Culottes quá rộng sẽ khiến bạn trông luộm thuộm và bị già đi. Nên lựa chọn chiếc quần có rộng vừa phải. Tốt nhất là gấp 1,5 lần -2 lần chân người mặc.

- Mix đơn giản

Vốn dĩ chiếc quần Culottes mang tính high fashion cao, do đó, khi mix đồ cùng quần Culottes bạn chỉ cần chọn trang phục đơn giản, không cần quá cầu kỳ.

Khi mix đồ cùng quần Culottes bạn chỉ cần chọn trang phục đơn giản, không cần quá cầu kỳ

Set đồ của bạn sẽ trông diêm dúa và thiếu sự tinh tế với những chiếc áo với nhiều chi tiết rườm rà vô tình. Những chiếc áo trơn, thiết kế đơn giản và không quá màu mè là lựa chọn phù hợp nhất khi mix cùng với quần Culottes.

- Diện màu đơn sắc

Có 2 kiểu quần Culottes chính, đó là: Culottes đơn sắc và Culottes họa tiết. Quần Culottes họa tiết thường bắt mắt hơn chỉ phù hợp với các sàn diễn thời trang.

Quần Culottes đơn sắc là lựa chọn hợp lý để mặc thường ngày và sẽ dễ mặc và phối với các trang phục khác.

- Nên mặc quần cạp cao

Thiết kế quần Culottes ống rộng sẽ phần nào khiến chiều cao của bạn bị hạn chế bớt. Để khắc phục điểm này, bạn hãy sử dụng những chiếc quần Culottes có cạp cao.

Để “ăn gian” chiều dài cho đôi chân của mình, bạn nên lựa chọn những chiếc quần Culottes có cạp cao ngang hông hoặc ngang eo

Để “ăn gian” chiều dài cho đôi chân của mình, bạn nên lựa chọn những chiếc quần Culottes có cạp cao ngang hông hoặc ngang eo. Để tôn dáng hơn, bạn có thể phối cùng giày cao gót.

Với những gợi ý phía trên, hi vọng có thể giúp bạn giải đáp được "quần ống rộng dài mặc với áo gì" và lựa chọn cho mình những set đồ kết hợp với quần ống rộng phù hợp.