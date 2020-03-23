Quên ống suông đi, hè này phải diện quần ống vẩy mới 'trendy', sành điệu như fashionista

Dưới đây là 10 cách phối đồ cùng quần ống vẩy sành điệu, thời thượng mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

Bên cạnh quần ống suông, skinny ôm sát thì quần ống loe cũng là một thiết kế sành điệu mà phụ nữ nên sở hữu. Khéo léo trong cách phối đồ với quần ống vẩy sẽ giúp bạn sở hữu phong cách thời trang rất bắt mắt và sành điệu.

Nếu thích cá tính, bụi bặm, quần jeans ống vẩy, boots da, áo voan họa tiết da báo sẽ là những items phù hợp dành cho bạn - Ảnh: Internet

Quyến rũ hơn khi phối quần jeans ống vẩy với áo ống trắng khoe đôi vai trần. Để tránh nắng, bạn có thể phối thêm chiếc áo khoác dáng dài - Ảnh: Internet

Nhẹ nhàng, nữ tính và tinh tế với set đồ phối quần jeans ống vẩy với áo thun ôm tối màu, đi giày mũi nhọn giúp đôi chân trông thon dài hơn - Ảnh: Internet

Khoác áo hờ hững trên vai là mẹo giúp set đồ trông thời thượng, sang trọng hiệu quả. Mẹo này còn rất phù hợp với tiết trời mùa hè vì vừa đẹp vừa không quá nóng bức, lại che được nắng - Ảnh: Internet

Quần jeans ống vẩy phối cùng áo ống, tay bèo nhún cũng là một gợi ý tuyệt vời trong mùa hè này - Ảnh: Internet

Các kiểu áo ôm body cũng là những lựa chọn thú vị trong mùa hè oi bức. Do đó, bạn có thể phối kiểu áo này với quần jeans ống vẩy - Ảnh: Internet

Những cô nàng công sở cũng có thể áp dụng xu hướng này với các kiểu quần tây ống vẩy thanh lịch, cá tính - Ảnh: Internet

Quần jeans ống vẩy cùng sơ mi sẽ tạo thành set đồ phù hợp dành cho cô nàng ưa phong cách thanh lịch - Ảnh: Internet

Nhìn có vẻ cá tính nhưng kiểu quần này hoàn toàn hợp rơ với áo blouse nữ tính - Ảnh: Internet

Nếu chẳng biết cách phối hợp như thế nào, bạn chỉ cần diện quần jeans ống vẩy với sơ mi đơn sắc thế này cũng đủ sành điệu - Ảnh: Internet

Lưu lại các công thức phối đồ với quần jeans ống vẩy trên để áp dụng mỗi ngày, bạn sẽ xuất hiện với phong cách thời trang cực sành điệu suốt cả tuần.

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