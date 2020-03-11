Học ngay cách phối đồ cực sexy này từ hội hot girl Việt, đảm bảo nhan sắc thăng hạng chóng mặt

Để F5 bản thân với một phong cách thời trang mới không hề khó. Điều quan trọng là bạn có lựa chọn được những items phù hợp và mix match chúng một cách khéo léo hay không mà thôi.

Một trong số những items vừa sexy vừa cá tính không thể thiếu trong mùa xuân này chính là áo ống hoặc hai dây ôm sát quyến rũ. Dưới đây là cách phối đồ cực chất cùng với những trang phục có sẵn trong tủ đồ, giúp bạn trở nên sành điệu và thời thượng hết phần thiên hạ.