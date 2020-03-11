Học ngay cách phối đồ cực sexy này từ hội hot girl Việt, đảm bảo nhan sắc thăng hạng chóng mặt

Thời trang 11/03/2020 05:35

Chỉ cần một vài items cơ bản trong tủ quần áo kết hợp với cách phối đồ cực chất này, bạn sẽ trở nên sành điệu và sexy hết nấc.

Để F5 bản thân với một phong cách thời trang mới không hề khó. Điều quan trọng là bạn có lựa chọn được những items phù hợp và mix match chúng một cách khéo léo hay không mà thôi.

Một trong số những items vừa sexy vừa cá tính không thể thiếu trong mùa xuân này chính là áo ống hoặc hai dây ôm sát quyến rũ. Dưới đây là cách phối đồ cực chất cùng với những trang phục có sẵn trong tủ đồ, giúp bạn trở nên sành điệu và thời thượng hết phần thiên hạ.

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Nếu bạn là một cô nàng công sở và có sẵn những bộ suit trong tủ quần áo, hãy thử kết hợp với áo ống bên trong. Combo hoàn hảo này sẽ hô biến phong cách thanh lịch thường ngày của bạn trở nên cực kỳ hiện đại và hợp xu hướng. Đặc biệt, cách phối đồ này còn giúp che đi nhược điểm bắp tay to – Ảnh: Internet

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Muốn trông cá tính và sành điệu hơn, bạn có thể diện áo khoác da – items thời thượng nhất trong năm nay để thu hút mọi ánh nhìn – Ảnh: Internet

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Bạn là một cô nàng ‘nấm lùn’ và muốn kéo dài chân, hãy diện quần ống đứng kết hợp với áo ống ôm sát. Set đồ này sẽ giúp bạn ‘hack dáng’ hiệu quả - Ảnh: Internet

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Trong trường hợp bạn còn ngại ngùng với kiểu áo ống gợi cảm, hãy diện áo hai dây. Đây là items giúp bạn khoe được đôi vai thon gọn và xương quai xanh quyến rũ với độ sexy vừa đủ - Ảnh: Internet

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Nữ tính và duyên dáng hơn một chút thì bạn có thể bổ sung vào tủ đồ dáng áo ống lai peplum như cô nàng hot girl xinh đẹp này. Kiểu áo này được dự đoán sẽ thành hot trend trong mùa hè 2020 - Ảnh: Internet

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Một trong những set đồ phá cách khác bạn không thể bỏ qua chính là jumpsuit với phom áo ống. Đây chính là items phù hợp để xúng xính diện trong thời tiết nóng bức như thế này. Để trang phục trở nên nổi bật hơn, bạn nên kết hợp với túi xách và vòng cổ hoặc mắt kính thời thượng – Ảnh: Internet

Trên đây là những gợi ý phối đồ cực sành điệu từ những tín đồ thời trang tren Instagram mà bạn rất nên tham khảo!

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