7 'bí kíp' phối áo blazer cực kỳ thanh lịch, sang chảnh lại giúp cô nàng thấp bé 'hack dáng' hiệu quả

Áo khoác blazer là items mà hầu hết mọi phụ nữ đều sở hữu, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng thiết kế này một cách tối ưu. Để "hack dáng" hiệu quả, đồng thời nâng tầm ngoại hình, hãy học ngay 7 cách phối đồ với áo blazer dưới đây.
Áo khoác blazer trông tương tự như áo vest nhưng có thiết kế thoải mái hơn để thích hợp khi phối với nhiều phong cách và kiểu trang phục khác nhau. Thông thường, phụ nữ thường diện blazer đến công sở. Tuy nhiên, items này còn có rất nhiều cách kết hợp khác nhau mang đến những phong cách thời trang đầy mới lạ.
Hãy "bỏ túi" ngay 7 cách phối đồ với áo blazer trên và áp dụng mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu ngay phong cách thời trang đầy biến hóa, thời thượng và cuốn hút vô cùng.