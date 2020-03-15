7 'bí kíp' phối áo blazer cực kỳ thanh lịch, sang chảnh lại giúp cô nàng thấp bé 'hack dáng' hiệu quả

Chỉ cần học ngay 7 cách phối đồ với áo blazer này, bạn sẽ trở thành cô nàng thanh lịch, thời thượng cực kỳ.

Áo khoác blazer là items mà hầu hết mọi phụ nữ đều sở hữu, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng thiết kế này một cách tối ưu. Để "hack dáng" hiệu quả, đồng thời nâng tầm ngoại hình, hãy học ngay 7 cách phối đồ với áo blazer dưới đây.

Áo khoác blazer trông tương tự như áo vest nhưng có thiết kế thoải mái hơn để thích hợp khi phối với nhiều phong cách và kiểu trang phục khác nhau. Thông thường, phụ nữ thường diện blazer đến công sở. Tuy nhiên, items này còn có rất nhiều cách kết hợp khác nhau mang đến những phong cách thời trang đầy mới lạ.

Khoe triệt để đôi chân thon, nhỏ nhắn với chân váy ôm ngắn, áo croptop và áo khoác blazer. Với set đồ này, bạn sẽ trở thành một cô nàng cá tính mà không kém phần thanh lịch - Ảnh: Internet

Một set đồ vừa khỏe khoắn vừa thời thượng khi phối quần short với áo thun croptop, khoác ngoài chiếc blazer cùng tông. Đây là một gợi ý tuyệt vời cho những ngày hè oi ả - Ảnh: Internet

Với những cô nàng sở hữu vóc dáng hơi tròn trịa và mũm mĩm, sự kết hợp giữa chân váy midi và áo blazer là lựa chọn tuyệt vời để che khuyết điểm ngoại hình - Ảnh: Internet

Bụi bặm, cá tính nhưng vẫn đủ thanh lịch để đến chốn công sở, bạn hãy diện áo sơ mi với quần jeans skinny, áo khoác blazer cùng tông và đi boots cổ cao - Ảnh: Internet

Cá tính và có phần cool ngầu hơn khi diện áo thun croptop với quần baggy ngố, áo khoác blazer oversize và boots cổ cao - Ảnh: Internet

Thay mới vẻ ngoài với quần tây thanh lịch, nền nã nhưng vẫn khoe khéo được vóc dáng với áo thun croptop ôm body, khoác ngoài chiếc blazer kẻ sọc - Ảnh: Internet

Nhấn nhá và phá cách hơn bằng cách diện áo thun nổi bật cùng quần jean skinny đen, boots cổ cao và áo khoác blazer form rộng - Ảnh: Internet

Hãy "bỏ túi" ngay 7 cách phối đồ với áo blazer trên và áp dụng mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu ngay phong cách thời trang đầy biến hóa, thời thượng và cuốn hút vô cùng.

Học ngay cách phối đồ cực sexy này từ hội hot girl Việt, đảm bảo nhan sắc thăng hạng chóng mặt Chỉ cần một vài items cơ bản trong tủ quần áo kết hợp với cách phối đồ cực chất này, bạn sẽ trở nên sành điệu và sexy hết nấc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-bi-kip-phoi-ao-blazer-cuc-ky-thanh-lich-sang-chanh-lai-giup-co-nang-thap-be-hack-dang-hieu-qua-353555.html