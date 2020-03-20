Hè đến mà chẳng biết mặc gì cho thoải mái mà vẫn sang chảnh và khí chất, 'bỏ túi' ngay 10 công thức phối đồ sành điệu này

Nếu đang bí cách phối đồ mùa hè, bạn chắc chắn rất cần 10 gợi ý thời thượng và sang chảnh dưới đây.

Để nâng tầm gu ăn mặc lên một tầm cao mới, học hỏi chính là cách tốt nhất. Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn 10 cách phối đồ mùa hè cực chất và sành điệu, đồng thời lại giúp "hack dáng" hiệu quả.

Mùa hè là thời điểm lên ngôi của hàng loạt phong cách tối giản với các thiết kế quen thuộc như quần ống suông, quần short, áo thun trơn, váy hoa... Tuy tinh giản nhưng chỉ cần khéo léo một chút trong cách kết hợp, bạn vẫn sẽ sở hữu gu ăn mặc cực kỳ sang trọng, thu hút.

Vào những ngày hè oi ả, diện đồ càng thoải mái và tối giản càng tốt. Quần jean ống suông là item vừa phù hợp với các tiêu chí này vừa trông sang trọng, hợp xu hướng. Bạn có thể phối kiểu quần này với áo thun đơn giản, đi giày thể thao - Ảnh: Internet

Các kiểu quần ống suông chất liệu kate hay đũi cũng là gợi ý tuyệt vời trong mùa hè. Nếu muốn sở hữu phong cách thanh lịch, hãy phối quần tây ống suông với áo ống và áo khoác blazer - Ảnh: Internet

Cô nàng năng động, khỏe khoắn với quần skinny, áo thun trắng, giày sneaker và nón lưỡi trai - Ảnh: Internet

Bụi bặm và phóng khoáng hơn với áo thun croptop form rộng, quần jeans ống suông - Ảnh: Internet

Cũng là quần jeans ống suông nhưng phối cùng áo tay phồng lại mang đến vẻ đẹp nữ tính, điệu đà hơn - Ảnh: Internet

Quần jeans ống suông sẻ gối cool ngầu phối cùng áo ống ngắn, blazer trông cực chất và thu hút - Ảnh: Internet

Đơn giản nhưng vẫn đủ sức quyến rũ mọi ánh nhìn với set đồ gồm quần jeans baggy, áo hai dây vàng - Ảnh: Internet

Quần tây ngố cũng là một thiết kế đang lên ngôi, do đó, các nàng hãy bắt kịp xu hướng thời trang ngay nhé. Quần ngố giúp bạn gái thêm phần tinh nghịch, đáng yêu, do đó, items này 'hack tuổi' rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Dù là mùa hè oi bức nhưng bạn gái vẫn có thể điệu đà với các kiểu váy dài từ ren. Bạn có thể phối kiểu chân váy này với áo thun trơn - Ảnh: Internet

Chân váy dài qua gối họa tiết hoa phối cùng áo croptop màu sắc tươi sáng giúp bạn gái thêm phần tươi tắn, cực kỳ hợp với tinh thần của mùa hè - Ảnh: Internet

Ghi nhanh công thức phối đồ mùa hè trên để áp dụng hàng ngày, chắc chắn, bạn sẽ là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-den-ma-chang-biet-mac-gi-cho-thoai-mai-ma-van-sang-chanh-va-khi-chat-bo-tui-ngay-10-cong-thuc-phoi-do-sanh-dieu-nay-354090.html