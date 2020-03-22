10 tips mặc đồ trắng 'sang xịn mịn' như idol Hàn bạn không thể bỏ lỡ

Nếu bạn muốn nhanh chóng nâng tầm phong cách chuẩn như idol xứ Hàn thì hãy làm theo những tips mặc đồ trắng cực thời thượng dưới đây.
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Những items trắng cực kỳ hữu dụng trong những trường hợp muốn hô biến vẻ ngoài trở nên trẻ trung, đáng yêu mà không kém trang nhã, thanh lịch. Học tập ngay các idol Hàn tips mặc đồ trắng sao cho cực “ăn điểm” nhé!
Mix sơ mi trắng cùng jeans
Cách mix bất hủ chưa bao giờ lỗi mốt này vẫn được các sao Hàn chăm chỉ áp dụng. Hãy nhìn cô nàng Jennie (BLACKPINK) làm chao đảo cả sân bay với outfit đơn giản mà vô cùng tinh tế này.
Điểm nhấn trong trang phục của Jennie là chiếc sơ mi cách điệu với khuya áo vàng kim, tay bồng xinh xắn tạo vẻ đài các, tiểu thư mà không hề nhàm chán. Kết hợp cùng túi trắng, giày tông nude và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, Jennie thực sự ra dáng một quý cô thanh lịch.
Với một set đồ khác, vẫn là sơ mi trắng nhưng Jennie lựa chọn kiểu sơ mi dáng croptop cổ thuyền cùng mái tóc xoăn nhẹ tạo nên hình ảnh dễ thương hơn rất nhiều.
Những items Jennie thường sử dụng đều không phải items lạ, khó mặc mà sự kết hợp khéo léo, tinh tế của cô nàng đã khiến cho set đồ xinh xắn và hợp trend hơn rất nhiều.
Công thức mix đồ trắng này cũng được các cô gái (G)I-DLE thường xuyên áp dụng.
White-on-white
Đây được xem là cách mix & match khó nhằn với mỗi cô gái, thế nhưng hãy xem các nàng idol Hàn giải quyết dễ dàng như thế nào.
Tiếp tục là Jennie với 2 set đồ từng gây sốt cộng đồng mạng. Các mix white-on-white hoàn toàn nâng tầm vẻ ngoài của Jennie, khiến cô nàng trở nên sang trọng, quý phái hơn rất nhiều.
Cũng là white-on-white nhưng mang lại vẻ sexy, quyến rũ là cách mix đồ của Sunmi và Chungha. Diện sơ mi trắng phối cùng short trắng kết hợp lối trang điểm đậm là tất cả những gì 2 cô gái này cần để trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Một trong những idol khác nổi tiếng về gu thẩm mĩ chính là Son Na Eun (Apink). Cùng là white-on-white nhưng ở mỗi outfit, Na Eun lại có thần thái khác hẳn nhau: sang chảnh, tiểu thư, năng động, thoải mái.
Váy trắng không bao giờ sai
Váy trắng luôn là một items an toàn, dễ mặc và phù hợp với mọi hoạt cảnh, từ đi chơi, đi làm đến dự tiệc. Thế nhưng, để diện váy trắng thật sang xịn mịn như idol Hàn thì lại cần rất nhiều sự tỉ mì về make up, phụ kiện, giày, túi đi kèm.
Với “center quốc dân” Jang Wonyoung (IZONE) thì kiểu váy thô trắng có cổ phối cùng giày trắng lại mang đến cảm giác rất “tình đầu”.
Khi dự sự kiện thì giày cao gót chính là “vũ khí" khiến Wonyoung thanh lịch và duyên dáng hơn rất nhiều.
Quyến rũ và ngây thơ chính là tác dụng mà chiếc váy trắng vai ngang của Rose (BLACKPINK) mang lại. Chiếc váy cũng từng tạo nên một cơn bão nhẹ trên mạng xã hội, bao cô gái đã phải lùng sục mua mặc theo vì quá xinh!
Một vài cách mix đồ trắng khác
Hy vọng những cách phối đồ trên sẽ giúp bạn F5 phong cách thời trang hiệu quả!