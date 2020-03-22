10 tips mặc đồ trắng 'sang xịn mịn' như idol Hàn bạn không thể bỏ lỡ

Thời trang 22/03/2020 12:00

Nếu bạn muốn nhanh chóng nâng tầm phong cách chuẩn như idol xứ Hàn thì hãy làm theo những tips mặc đồ trắng cực thời thượng dưới đây.

Những items trắng cực kỳ hữu dụng trong những trường hợp muốn hô biến vẻ ngoài trở nên trẻ trung, đáng yêu mà không kém trang nhã, thanh lịch. Học tập ngay các idol Hàn tips mặc đồ trắng sao cho cực “ăn điểm” nhé!

Mix sơ mi trắng cùng jeans

Cách mix bất hủ chưa bao giờ lỗi mốt này vẫn được các sao Hàn chăm chỉ áp dụng. Hãy nhìn cô nàng Jennie (BLACKPINK) làm chao đảo cả sân bay với outfit đơn giản mà vô cùng tinh tế này.

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Jennie từng làm chao đảo cả sân bay với outfit này - Ảnh: Internet

Điểm nhấn trong trang phục của Jennie là chiếc sơ mi cách điệu với khuya áo vàng kim, tay bồng xinh xắn tạo vẻ đài các, tiểu thư mà không hề nhàm chán. Kết hợp cùng túi trắng, giày tông nude và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, Jennie thực sự ra dáng một quý cô thanh lịch.

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Cùng công thức đó nhưng thay bằng chiếc sơ mi dáng croptop cổ thuyền - Ảnh: Internet

Với một set đồ khác, vẫn là sơ mi trắng nhưng Jennie lựa chọn kiểu sơ mi dáng croptop cổ thuyền cùng mái tóc xoăn nhẹ tạo nên hình ảnh dễ thương hơn rất nhiều.

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Với những ngày thời tiết hơi se lạnh, chiếc gile len mặc bên ngoài sơ mi trắng cũng là sự lựa chọn không tồi - Ảnh: Internet

Những items Jennie thường sử dụng đều không phải items lạ, khó mặc mà sự kết hợp khéo léo, tinh tế của cô nàng đã khiến cho set đồ xinh xắn và hợp trend hơn rất nhiều.

Công thức mix đồ trắng này cũng được các cô gái (G)I-DLE thường xuyên áp dụng.

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Cách mix đồ rất được các nàng idol yêu thích - Ảnh: Internet

White-on-white

Đây được xem là cách mix & match khó nhằn với mỗi cô gái, thế nhưng hãy xem các nàng idol Hàn giải quyết dễ dàng như thế nào.

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Dù white-on-white có khó nhằn cũng chỉ là chuyện nhỏ với Jennie - Ảnh: Internet

Tiếp tục là Jennie với 2 set đồ từng gây sốt cộng đồng mạng. Các mix white-on-white hoàn toàn nâng tầm vẻ ngoài của Jennie, khiến cô nàng trở nên sang trọng, quý phái hơn rất nhiều.

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Vẻ ngoài cô nàng được high-up lên rất nhiều - Ảnh: Internet

Cũng là white-on-white nhưng mang lại vẻ sexy, quyến rũ là cách mix đồ của Sunmi và Chungha. Diện sơ mi trắng phối cùng short trắng kết hợp lối trang điểm đậm là tất cả những gì 2 cô gái này cần để trở thành tâm điểm của sự chú ý.

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Cả Sunmi... - Ảnh: Internet
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... và Chungha đều áp dụng công thức white-on-white đơn giản mà đỉnh! - Ảnh: Internet

Một trong những idol khác nổi tiếng về gu thẩm mĩ chính là Son Na Eun (Apink). Cùng là white-on-white nhưng ở mỗi outfit, Na Eun lại có thần thái khác hẳn nhau: sang chảnh, tiểu thư, năng động, thoải mái.

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Sang chảnh, tiểu thư... - Ảnh: Internet
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...hay cá tính, năng động đều được Na Eun sử dụng white-on-white - Ảnh: Internet

Váy trắng không bao giờ sai

Váy trắng luôn là một items an toàn, dễ mặc và phù hợp với mọi hoạt cảnh, từ đi chơi, đi làm đến dự tiệc. Thế nhưng, để diện váy trắng thật sang xịn mịn như idol Hàn thì lại cần rất nhiều sự tỉ mì về make up, phụ kiện, giày, túi đi kèm.

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Somi chọn kiểu tóc xoăn ngắn đi cùng bộ nail nhiều màu sắc kết hợp cùng với kiểu váy trắng xếp li, đục lỗ ren nhỏ - Ảnh: Internet

Với “center quốc dân” Jang Wonyoung (IZONE) thì kiểu váy thô trắng có cổ phối cùng giày trắng lại mang đến cảm giác rất “tình đầu”.

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Jang Wonyoung năng động và đáng yêu trong set váy trắng - Ảnh: Internet

Khi dự sự kiện thì giày cao gót chính là “vũ khí" khiến Wonyoung thanh lịch và duyên dáng hơn rất nhiều.

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Vẫn là Jang Wonyoung nhưng nữ tính hơn nhiều - Ảnh: Internet
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Hội chị em váy trắng luôn đông đảo vì độ dễ mặc của items này - Ảnh: Internet

Quyến rũ và ngây thơ chính là tác dụng mà chiếc váy trắng vai ngang của Rose (BLACKPINK) mang lại. Chiếc váy cũng từng tạo nên một cơn bão nhẹ trên mạng xã hội, bao cô gái đã phải lùng sục mua mặc theo vì quá xinh!

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Rose đã khiến bao trái tim tan vỡ vì chiếc váy này - Ảnh: Internet

Một vài cách mix đồ trắng khác

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Kết hợp cùng quần cạp cao tông be - Ảnh: Internet
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Quần ống rộng cũng là một ý tưởng không tồi - Ảnh: Internet

Hy vọng những cách phối đồ trên sẽ giúp bạn F5 phong cách thời trang hiệu quả!

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