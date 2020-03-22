Chỉ bằng 1 chiếc áo mà diện chuẩn style hot nhất 2020, làm 'cô em trendy' không khó

Dưới đây là một vài gợi ý mix match với áo ống (áo quây) quen thuộc mà cô gái nào cũng có ít nhất 1 chiếc trong tủ quần áo của mình.

Mặc đẹp không khó, quan trọng là bạn biết kết hợp các items hot, tạo thành set đồ hoàn chỉnh, đúng trend mà vẫn không phải mua quá nhiều đồ một cách lãng phí. Với các cô nàng thông minh, chỉ cần 1 chiếc áo đã đủ để biến hóa thành những xu hướng thời trang 2020 .

Ngoài kiểu blazer quen thuộc, bạn cũng có thể phá cách hơn nữa với kiểu blazer bằng da lộn, đúng chất “chị đại” trong truyền thuyết, đi cùng make up son nâu đỏ thì đúng là không còn chỗ nào chê!

Với những cô nàng sợ diện suit đứng đắn, khiến vẻ ngoài “cộng thêm” vài tuổi thì tip hay dành cho bạn là hãy mix áo ống bên trong để thêm phần hiện đại, phóng khoáng. Màn kết hợp này vẹn cả đôi đường khi không chỉ giúp bạn trở nên phong cách hơn mà còn có thể che đi khuyết điểm “vai u thịt bắp”.

Đúng chuẩn 'chị đại' đây chứ đâu! - Ảnh: Internet

Phối với quần ống đứng

Nếu bạn cần một outfit ăn gian chiều cao siêu đẳng thì không có gì hợp lý hơn là một chiếc áo ống cùng quần cạp cao ống đứng. Diện set đồ này thì 1m50 cũng trở thành 1m70 ngay!

Set đồ mặc vào là auto chân dài cả mét - Ảnh: Internet

Cách phối đồ cực đơn giản nhưng thời thượng hết nấc - Ảnh: Internet

Nếu bạn quá lo lắng với việc hở hết vai trần thì có thể tìm tới những chiếc áo 2 dây như thế này, cũng rất xinh đúng không?

Ngại hở vai thì diện áo 2 dây 'sương sương' vẫn cực xinh! - Ảnh: Internet

Mix match với suit váy ngắn

Những cô nàng “bánh bèo” không quen với phong cách thời trang táo bạo thì có thể thử kết hợp áo ống cùng những bộ suit váy ngắn của mình. Vẻ ngoài của bạn sẽ ngọt ngào và nữ tính hơn nhiều.

Hội 'bánh bèo' cũng đu trend áo ống dễ ợt nè! - Ảnh: Internet

Outfit này cũng rất linh hoạt, phù hợp với cả đi làm và đi chơi, thậm chí cả đi “quẩy” cứ gọi là đỉnh!

Áo ống hoa + skinny jeans

Chỉ cần nhiệt độ tăng một chút là bao nhiêu items hoa nhí xuất hiện. Những chiếc áo ống hoa nhí vừa đem lại cho bạn dáng vẻ đáng yêu lại quyến rũ khó cưỡng. Vì chiếc áo vốn dĩ đã nổi bật nên bạn chỉ cần một chiếc skinny jeans dáng basic là đủ để trở thành trung tâm của mọi sự chú ý rồi.

Áo ống hoa nhí + skinny jeans là combo không bao giờ sai - Ảnh: Internet

Biến 1 thành 2

Bạn chỉ cần thay đổi 1 chút đã biến hóa thành công những set áo ống + chân váy siêu xinh. Các cô nàng Hàn Quốc đã rất nhanh bắt trend này bằng những kiểu pose khoe khéo vai trần và vòng eo thon.

Outfit cho bạn động lực tập gym ngay ngày hôm nay - Ảnh: Internet

Khoe khéo được hết từ vai trần đến vòng eo thon - Ảnh: Internet

Đã qua rồi cái thời những cô nàng đua nhau xem ai có tủ quần áo lớn hơn, các cô em trendy thời nay luôn biết cách làm mới những món đồ tưởng chừng nhàm chán của mình, biến hoá chúng thành những xu hướng mới.