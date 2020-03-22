Chỉ bằng 1 chiếc áo mà diện chuẩn style hot nhất 2020, làm 'cô em trendy' không khó

Thời trang 22/03/2020 05:30

Việc khéo léo kết hợp các items hot cũng đủ để bạn dẫn đầu xu hướng thời trang 2020. Bạn có thể học lỏm một vài cách kết hợp dưới đây cho bản thân.

Mặc đẹp không khó, quan trọng là bạn biết kết hợp các items hot, tạo thành set đồ hoàn chỉnh, đúng trend mà vẫn không phải mua quá nhiều đồ một cách lãng phí. Với các cô nàng thông minh, chỉ cần 1 chiếc áo đã đủ để biến hóa thành những xu hướng thời trang 2020.

Dưới đây là một vài gợi ý mix match với áo ống (áo quây) quen thuộc mà cô gái nào cũng có ít nhất 1 chiếc trong tủ quần áo của mình.

Kết hợp cùng blazer

xu huong thoi trang 2020 1
Jennie (BLACKPINK) đương nhiên không bỏ lỡ cách mix đồ siêu đỉnh này - Ảnh: Internet
xu huong thoi trang 2020 2
'Hô biến' set đồ chững chạc thành phong cách và trendy hơn nhiều với áo blazer - Ảnh: Internet

Với những cô nàng sợ diện suit đứng đắn, khiến vẻ ngoài “cộng thêm” vài tuổi thì tip hay dành cho bạn là hãy mix áo ống bên trong để thêm phần hiện đại, phóng khoáng. Màn kết hợp này vẹn cả đôi đường khi không chỉ giúp bạn trở nên phong cách hơn mà còn có thể che đi khuyết điểm “vai u thịt bắp”.

xu huong thoi trang 2020 3
Đơn giản thế này nhưng rất đẹp đúng không nào? - Ảnh: Internet

Ngoài kiểu blazer quen thuộc, bạn cũng có thể phá cách hơn nữa với kiểu blazer bằng da lộn, đúng chất “chị đại” trong truyền thuyết, đi cùng make up son nâu đỏ thì đúng là không còn chỗ nào chê!

xu huong thoi trang 2020 4
Đúng chuẩn 'chị đại' đây chứ đâu! - Ảnh: Internet

Phối với quần ống đứng

Nếu bạn cần một outfit ăn gian chiều cao siêu đẳng thì không có gì hợp lý hơn là một chiếc áo ống cùng quần cạp cao ống đứng. Diện set đồ này thì 1m50 cũng trở thành 1m70 ngay!

xu huong thoi trang 2020 5
Set đồ mặc vào là auto chân dài cả mét - Ảnh: Internet
xu huong thoi trang 2020 6
Cách phối đồ cực đơn giản nhưng thời thượng hết nấc - Ảnh: Internet

Nếu bạn quá lo lắng với việc hở hết vai trần thì có thể tìm tới những chiếc áo 2 dây như thế này, cũng rất xinh đúng không?

xu huong thoi trang 2020 7
Ngại hở vai thì diện áo 2 dây 'sương sương' vẫn cực xinh! - Ảnh: Internet

Mix match với suit váy ngắn

Những cô nàng “bánh bèo” không quen với phong cách thời trang táo bạo thì có thể thử kết hợp áo ống cùng những bộ suit váy ngắn của mình. Vẻ ngoài của bạn sẽ ngọt ngào và nữ tính hơn nhiều.

xu huong thoi trang 2020 8
Hội 'bánh bèo' cũng đu trend áo ống dễ ợt nè! - Ảnh: Internet

Outfit này cũng rất linh hoạt, phù hợp với cả đi làm và đi chơi, thậm chí cả đi “quẩy” cứ gọi là đỉnh!

Áo ống hoa + skinny jeans

Chỉ cần nhiệt độ tăng một chút là bao nhiêu items hoa nhí xuất hiện. Những chiếc áo ống hoa nhí vừa đem lại cho bạn dáng vẻ đáng yêu lại quyến rũ khó cưỡng. Vì chiếc áo vốn dĩ đã nổi bật nên bạn chỉ cần một chiếc skinny jeans dáng basic là đủ để trở thành trung tâm của mọi sự chú ý rồi.

xu huong thoi trang 2020 9
Áo ống hoa nhí + skinny jeans là combo không bao giờ sai - Ảnh: Internet

Biến 1 thành 2

Bạn chỉ cần thay đổi 1 chút đã biến hóa thành công những set áo ống + chân váy siêu xinh. Các cô nàng Hàn Quốc đã rất nhanh bắt trend này bằng những kiểu pose khoe khéo vai trần và vòng eo thon.

xu huong thoi trang 2020 10
Outfit cho bạn động lực tập gym ngay ngày hôm nay - Ảnh: Internet
xu huong thoi trang 2020 11
Khoe khéo được hết từ vai trần đến vòng eo thon - Ảnh: Internet

Đã qua rồi cái thời những cô nàng đua nhau xem ai có tủ quần áo lớn hơn, các cô em trendy thời nay luôn biết cách làm mới những món đồ tưởng chừng nhàm chán của mình, biến hoá chúng thành những xu hướng mới.

Học phụ nữ Hàn cắt các kiểu tóc này, không xinh đẹp tỏa sáng cũng trông trẻ ra cả chục tuổi

Học phụ nữ Hàn cắt các kiểu tóc này, không xinh đẹp tỏa sáng cũng trông trẻ ra cả chục tuổi

Nhờ chọn kiểu tóc thông minh mà phụ nữ Hàn Quốc trông xinh đẹp, tươi tắn hơn rất nhiều. Hãy tham khảo các kiểu tóc trẻ trung này trong bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   xu hướng thời trang cách phối đồ đẹp lựa chọn trang phục

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt