Sau khi dự tiệc sinh nhật 9 tuổi của con gái, anh lái xe ra khỏi nhà và đến một khu phố xa lạ. Tại đây, Google Maps được cho là đã hướng dẫn anh đi qua một cây cầu bị sập 9 năm trước nhưng chưa được sửa chữa.

Theo báo Tin tức Thông tấn Xã Việt Nam dẫn nguồn từ AP, ngày 19/9 vừa qua, gia đình một người đàn ông ở Bắc Carolina (Mỹ) đã đệ đơn kiện Google vì cho rằng tập đoàn công nghệ hàng đầu này sơ suất không cập nhật thông tin trên hệ thống định vị Google Maps, nên đã gián tiếp gây ra cái chết cho người thân của họ. Theo AP News, nạn nhân là Philip Paxson, một nhân viên bán thiết bị y tế đã chết đuối vào ngày 30/9/2022 sau khi lao xuống một cây cầu bị sập từ 9 năm trước ở Snow Creek, thành phố Hickory (Mỹ). Thời điểm đó, người đàn ông lái xe về nhà sau khi tham dự bữa tiệc sinh nhật 9 tuổi của con gái và được cho là đã đi theo hướng dẫn của Google Maps vì không quen đường.

Thi thể của Philip Paxson được tìm thấy trong chiếc xe tải bị lật và ngập một phần xe trong nước. Được biết không có bất kỳ rào chắn hay biển cảnh báo nào suốt dọc con đường người đàn ông này gặp nạn. Theo đơn kiện, nạn nhân đã lái xe lao xuống từ độ cao hơn 6 mét ở một đoạn cầu sập không có thanh chắn bảo vệ. Người đàn ông được cho là đã gặp tai nạn thương tâm vì đi theo định vị Google Maps - Ảnh: AP Theo VietNamNet dẫn nguồn từ AP, theo Đội tuần tra Bắc Carolina, cây cầu không được quan chức địa phương hay bang bảo trì. Công ty xây dựng ban đầu cũng đã giải thể. Đơn kiện nêu tên một số công ty quản lý tài sản tư nhân chịu trách nhiệm về cây cầu và đất đai liền kề.

Vẫn theo đơn kiện, một số người đã thông báo cho Google Maps về cây cầu sập vài năm trước tai nạn của Paxson và hối thúc công ty cập nhật thông tin hành trình. Hồ sơ tòa án bao gồm bản sao email từ một cư dân Hickory khác, người từng sử dụng tính năng “gợi ý thay đổi” trên bản đồ vào tháng 9/2020 để cảnh báo cây cầu sập. Tháng 11/2020, Google gửi email xác nhận đã nhận được báo cáo và đang xem xét thay đổi, nhưng tới nay chưa có hành động gì. Người phát ngôn José Castañeda của Google bày tỏ cảm thông sâu sắc với gia đình và khẳng định mục tiêu của họ là cung cấp lộ trình chính xác trong bản đồ. Công ty đang xem xét vụ kiện.

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