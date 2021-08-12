Vận động viên marathon đi nặng, tiêu chảy chất thải ra quần, thực hư 'bi kịch' ra sao?

Vào năm 2005, nữ VĐV Paula Radcliffe tại giải London Marathon đã phải 'đi nặng" ra quần trong khi camera vẫn đang bắt trọn khoảnh khắc. Tại Olympic Rio 2016, nơi môn thi marathon cự ly 50km diễn ra, Yohann Diniz - VĐV người Pháp cũng đã lặp lại tình huống 'đi nặng' ra quần nhưng sau đó anh đã xuất sắc về vị trí thứ 8. Yohann Diniz đã đi bộ suốt 15km cuối trong tình trạng "bốc mùi" như thế và điều này đã được ghi vào máy quay của ban tổ chức, phát sóng ra toàn thế giới.

Có nhiều trường hợp đi nặng ra quần trong lúc chạy thi Marathon. 3 trường hợp tiêu biểu dưới đây khiến khán giả cảm thấy thương các VĐV vô cùng.

Tại cuộc thi marathon quốc tế Thượng Hải với quãng đường cuộc đua là 21km, khi vừa chạy được khoảng 10km, Xiang bắt đầu cảm thấy có điều không ổn trong cơ thể mình, anh bắt đầu bị tiêu chảy , thậm chí còn "giải quyết" ngay trong quần. Vận động viên này buộc phải tăng tốc thật nhanh để thoát khỏi tình trạng này trong suốt chặng đường còn lại, nhưng càng chạy thì tình trạng càng tồi tệ hơn. Sau cuộc đua, vận đông viên này tiết lộ anh đã cố gắng rất nhiều để chịu đựng sự bốc mùi trên cơ thể mình và vượt qua đối thủ châu Phi.

VĐV Trung Quốc và sự cố nhớ đời - Ảnh: Internet

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí National Library of Medicine vào năm 1992 đã khảo sát 109 VĐV chạy việt dã về tình trạng ruột của họ khi đang thi đấu. Trong đó, 62% thừa nhận rằng họ buộc phải ngưng chạy để giải quyết trong lúc tập luyện, 43% bị tiêu chảy do căng thẳng ngay trước cuộc đua, 51% cho biết họ "Tào Tháo đuổi" trong lúc đang thi đấu, và 12% thậm chí thừa nhận họ không thể kìm được và khiến những thứ bên trong "són" hết ra ngoài khi đang chạy.

"Trong quá trình tập luyện, việc gia tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm đã khiến lưu lượng máu bị phân phối lại từ nội tạng đến cơ bắp," - một nhà nghiên cứu cho hay. "Việc lưu lượng máu giảm đột ngột (tại các cơ quan tiêu hóa) có thể gây hiện tượng thiếu máu cục bộ cho đường tiêu hóa (viết tắt là GI - một tình trạng gây tiêu chảy hoặc đau bụng bất thường".

Cơ thể người rất khó kiểm soát được cơ vòng hậu môn khi chạy bộ vì họ bận xử lý các nhóm cơ khác.

Bác sĩ phẫu thuật ruột kết và trực tràng Michael Dobson tại North Carolina cho hay: "Khi đang vận động vất vả, thật khó để giữ cho nhóm cơ vòng ấy đóng lại khi đang bận xử lý các nhóm cơ khác xung quanh chân và xương chậu", "Bạn không thể kiểm soát một bó cơ khi đang bận dùng nhóm cơ khác".

Nguồn: IFl Science, Tổng hợp