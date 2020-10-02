Người mẹ trẻ “lột xác” sau khi ly hôn khiến cánh mày râu không khỏi trầm trồ. Nhiều người cho rằng, chồng cũ sau khi thấy sự thay đổi của cô nàng chắc hẳn sẽ tiếc hùi hụi.
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Trước nay, việc chị em phụ nữ “lột xác” sau khi ly hôn không còn là việc hiếm thấy. Dù vậy, mỗi lần các bà mẹ khoe ảnh trước và sau khi "đường ai nấy đi" vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ.
Mới đây, một người phụ nữ Malaysia đã gây bão mạng xã hội với khuôn mặt khác một trời một vực so với trước đây. Được biết, người phụ nữ này tên là Szu Geng, trước đây có vẻ ngoài xấu xí với khuôn mặt thô, làn da đen sạm.
Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cô đã thay đổi hẳn. Hiện tại, người mẹ trẻ sở hữu một làn da trắng sáng, khuôn mặt xinh xắn đặc biệt là body cực gợi cảm. Trên trang cá nhân có hơn 199.000 người theo dõi, Szu Geng thường xuyên khoe những bức ảnh hở bạo khiến cánh mày râu mê mệt. Bên dưới bài viết, hầu hết mọi người đều khen ngợi nhan sắc của cô nàng. Một số người còn cho rằng, chồng cũ của cô hiện tại chắc hẳn rất tiếc nuối vì để mất người vợ xinh đẹp như vậy.
Hiện tại, dù nhận được rất nhiều lời “thả thính” nhưng người mẹ trẻ vẫn chưa tính đến chuyện đi bước nữa. Hầu hết thời gian cô đều dành cho cậu con trai 6 tuổi của mình. Cô cũng thường chia sẻ ảnh chụp con trai trên mạng xã hội. Cô cho biết, con trai là một người sống tình cảm, rất thương yêu, hiếu thảo với mẹ.