Từng bị chê ‘xấu ma chê quỷ hờn’, bà mẹ một con lột xác sau ly hôn khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên, chồng cũ tiếc hùi hụi

Thế giới 02/10/2020 10:56

Người mẹ trẻ “lột xác” sau khi ly hôn khiến cánh mày râu không khỏi trầm trồ. Nhiều người cho rằng, chồng cũ sau khi thấy sự thay đổi của cô nàng chắc hẳn sẽ tiếc hùi hụi.

Trước nay, việc chị em phụ nữ “lột xác” sau khi ly hôn không còn là việc hiếm thấy. Dù vậy, mỗi lần các bà mẹ khoe ảnh trước và sau khi "đường ai nấy đi" vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

lot xac sau khi ly hon 1
Cô nàng xấu xí 'lột xác' sau khi ly hôn khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh: Internet

Mới đây, một người phụ nữ Malaysia đã gây bão mạng xã hội với khuôn mặt khác một trời một vực so với trước đây. Được biết, người phụ nữ này tên là Szu Geng, trước đây có vẻ ngoài xấu xí với khuôn mặt thô, làn da đen sạm.

lot xac sau khi ly hon 2
Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên khoe ảnh ăn mặc gợi cảm - Ảnh: Internet
lot xac sau khi ly hon 3
Cô nàng thường xuyên nhận được vô số lời khen từ dân mạng đặc biệt là cánh mày râu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cô đã thay đổi hẳn. Hiện tại, người mẹ trẻ sở hữu một làn da trắng sáng, khuôn mặt xinh xắn đặc biệt là body cực gợi cảm. Trên trang cá nhân có hơn 199.000 người theo dõi, Szu Geng thường xuyên khoe những bức ảnh hở bạo khiến cánh mày râu mê mệt. Bên dưới bài viết, hầu hết mọi người đều khen ngợi nhan sắc của cô nàng. Một số người còn cho rằng, chồng cũ của cô hiện tại chắc hẳn rất tiếc nuối vì để mất người vợ xinh đẹp như vậy.

lot xac sau khi ly hon 4

lot xac sau khi ly hon 5
Người mẹ trẻ và con trai vô cùng hạnh phúc ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù nhận được rất nhiều lời “thả thính” nhưng người mẹ trẻ vẫn chưa tính đến chuyện đi bước nữa. Hầu hết thời gian cô đều dành cho cậu con trai 6 tuổi của mình. Cô cũng thường chia sẻ ảnh chụp con trai trên mạng xã hội. Cô cho biết, con trai là một người sống tình cảm, rất thương yêu, hiếu thảo với mẹ.

Thiếu nữ 15 tuổi bị bỏng 95% cơ thể nghi do bị bạn trai tưới xăng đốt: Rùng mình bài đăng Facebook của nghi phạm trước khi ra tay

Thiếu nữ 15 tuổi bị bỏng 95% cơ thể nghi do bị bạn trai tưới xăng đốt: Rùng mình bài đăng Facebook của nghi phạm trước khi ra tay

Sau khi cùng bạn trai ra vườn cao su để nói chuyện, thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai dùng xăng đốt khiến cơ thể bị bỏng 95%.

Xem thêm
Từ khóa:   Malaysia mẹ đơn thân nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích