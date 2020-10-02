Trước nay, việc chị em phụ nữ “lột xác” sau khi ly hôn không còn là việc hiếm thấy. Dù vậy, mỗi lần các bà mẹ khoe ảnh trước và sau khi "đường ai nấy đi" vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

Cô nàng xấu xí 'lột xác' sau khi ly hôn khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh: Internet

Mới đây, một người phụ nữ Malaysia đã gây bão mạng xã hội với khuôn mặt khác một trời một vực so với trước đây. Được biết, người phụ nữ này tên là Szu Geng, trước đây có vẻ ngoài xấu xí với khuôn mặt thô, làn da đen sạm.