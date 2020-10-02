Sau khi cùng bạn trai ra vườn cao su để nói chuyện, thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai dùng xăng đốt khiến cơ thể bị bỏng 95%.
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Trao đổi với báo chí, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan này đang điều tra nghi án thiếu nữ bị bạn trai dùng xăng đốt dẫn đến bỏng nặng.
Nạn nhân được xác định là em Đ.T.T (15 tuổi, quê Đắk Nông). Người bạn trai nghi dùng xăng đốt là L.V.Đ (21 tuổi, quê Quảng Ngãi).
Theo thông tin ban đầu, T. chỉ mới xuống Bình Dương làm công ty gỗ được 4 tháng. Vào ngày 27/9, sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Đ. hẹn T. ra vườn cao su vắng người tại phường Hội Nghĩa, TX Tân Uyên, cách nhà trọ khoảng 1km để nói chuyện.
Lúc này, Đ. dùng chai xăng chuẩn bị từ trước rồi châm lửa đốt khiến T. bỏng nặng nằm gục tại chỗ. Trước khi gây án, đối tượng còn chụp hình chai xăng đăng lên mạng xã hội.
Sau khi T. bị đốt, người thân xuống chăm sóc tại bệnh viện, kiểm tra điện thoại phát hiện sự việc trên nên trình báo đến cơ quan công an. Đ. bị cơ quan công an tạm giữ nhưng 2 ngày sau đã được gia đình bảo lãnh ra ngoài.
Theo chia sẻ của bác sĩ đang điều trị cho T., bệnh nhân bỏng quá nặng, tiên lượng khó qua khỏi. Được biết, T. là con út trong gia đình có 5 người con. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cả 5 anh chị em đều phải nghỉ học sớm, đi làm kiếm tiền phụ gia đình.