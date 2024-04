Ảnh minh họa: Internet

Theo Tạp chí Phụ nữ Mới, được biết, việc trẻ em thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô từng xảy ra không ít lần do sự bất cẩn của người lớn. Theo một nghiên cứu từ Mỹ, cơ thể trẻ em nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Khi bị bỏ lại trong một chiếc xe hơi nóng, các cơ quan trong cơ thể của một đứa trẻ bắt đầu ngừng hoạt động khi nhiệt độ đạt tới 40 độ C. Một đứa trẻ có thể tử vong khi nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng trên 41.6 độ C.