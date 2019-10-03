Thương tâm: Bà nội ném cháu gái 2 tuổi qua cửa sổ tầng 6 chỉ vì mâu thuẫn với con dâu

Thế giới 03/10/2019 17:16

Vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, người bà nhẫn tâm ném cháu gái mới 2 tuổi qua cửa sổ tầng 6 khiến nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Trong cuộc sống gia đình, việc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là điều khó tránh khỏi. Để ấm êm nhà cửa, nhiều bà mẹ chồng chọn cách nhường nhịn, tâm sự nhẹ nhàng hoặc nhờ con trai khuyên bảo con dâu. Tuy nhiên, bà mẹ chồng trong câu chuyện dưới đây lại hành động vô cùng tàn độc. 

Theo tờ AsiaOne, vào khoảng 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 phút sáng 28/9 tại vùng Malad East, Mumbai (Ấn Độ), người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động dưới đất, cơ thể dính đầy máu. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân trong bệnh viện. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó. 

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Chỉ vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, người bà nhẫn tâm ném cháu gái 2 tuổi từ cửa sổ tầng 6 - Ảnh: Internet

Theo báo cáo từ bệnh viện, bé gái tử vong do vết thương nặng ở đầu. Ban đầu, mọi người cho rằng có thể nạn nhân tử vong vì bất cẩn trèo qua cửa sổ. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, khi xảy ra sự việc, các cửa sổ trong nhà đều được đóng kín.

Theo đó, người gây ra vụ án mạng kinh hoàng là bà Ansari (50 tuổi, bà nội của nạn nhân). Tại cơ quan điều tra, bà ta khai nguyên nhân sát hại cháu nội là do mâu thuẫn gia đình, muốn dạy cho con dâu một bài học. 

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông địa phương còn tiết lộ rằng bà Ansari không hề thích cháu gái và con dâu của mình. Trước đây, bà ta từng đánh nhau với con dâu khiến chị phải ôm con bỏ nhà đi.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, vụ việc bà giết cháu khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước hành động mất hết nhân tính của người bà.

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Chân dung người bà tàn độc giết chết cháu nội mới 2 tuổi - Ảnh: Internet

“Dù có ghét con dâu, ghét cháu như thế nào thì bà ta cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của cô bé. Hy vọng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh để không xảy ra trường hợp tương tự”, một người dùng mạng xã hội hy vọng nghi can bị trừng trị thích đáng.

“Trời ơi, tội bé quá. Không phải là người thân mà còn cảm thấy đau lòng thay cho con. Chẳng thể hiểu nổi người bà này sao có thể nhẫn tâm ném cháu mình qua cửa sổ được”, một cư dân mạng xót thương cho số phận đứa trẻ tội nghiệp.

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Từ khóa:   Ấn Độ mâu thuẫn gia đình bà giết cháu

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