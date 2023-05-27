Thử thách tìm con ong trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ có IQ cao hơn hầu hết mọi người

Chúng thường khiến người ta nhìn thấy những thứ không tương ứng với thực tế. Những ảo ảnh này thách thức sự hiểu biết của một cá nhân về cách họ giải thích thế giới xung quanh và làm rối tâm trí của con người.

Bạn muốn điều chỉnh lại bộ não của mình bằng một số bài tập sảng khoái cho tâm trí? Ảo ảnh quang học này chắc chắn là con đường phù hợp để khám phá! Đối với những người đang thắc mắc ảo ảnh quang học là gì, thì chúng là những hình ảnh đánh lừa nhận thức thị giác của bạn.

Chúng có thể là những câu đố và thường được sử dụng trong các bài kiểm tra IQ để xác định mức độ thông minh của một cá nhân.

Mặc dù điều này nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng ảo ảnh quang học không phải lúc nào cũng đáng sợ khi nhìn vào.

Ảo ảnh quang học có thể có nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như mô hình hình học, tương tác màu sắc hoặc hình ảnh mơ hồ.

Chúng có thể là thể chất, sinh lý hoặc tâm lý. Nghiên cứu về những ảo ảnh như vậy từ lâu đã khiến các nhà nghiên cứu thích thú vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động của hệ thống thị giác của con người.

Những ảo ảnh này làm sáng tỏ cách một cá nhân xây dựng thế giới xung quanh họ chỉ dựa trên nhận thức của họ và do đó thay đổi thực tế của họ chỉ bằng cách thay đổi quan điểm của họ.

Tuy nhiên, không phải ảo ảnh quang học nào cũng đáng được xem xét nghiêm túc. Một số có thể được sử dụng như câu đố đơn giản.

Kiểm tra ảo ảnh quang học mới này và tìm đối tượng ẩn để biết liệu bạn có mức IQ cao hay không.

Thử thách tìm con ong trong vòng 9 giây giữa vườn hướng dương. Ảnh: India Times

Các quy tắc cho ảo ảnh quang học rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là xem ảo ảnh quang học trong vòng 9 giây để tìm ra con ong ẩn nấp giữa vườn hoa hướng dương cũng có rất nhiều bướm bay lượn xung quanh.

Nếu bạn có thể phát hiện ra con ong trong vòng 9 giây, thì bạn chắc chắn có chỉ số IQ cao hơn hầu hết mọi người.

Dưới đây là đáp án câu đố.