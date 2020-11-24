Thủ đoạn cao siêu của gã Sở Khanh hẹn hò với hàng chục phụ nữ, khiến 6 người mang thai

Thế giới 24/11/2020 19:10

Trong số các nạn nhân đã có 6 người mang thai, thủ đoạn lừa gạt cao siêu của người đàn ông khiến chị em phụ nữ vô cùng hoang mang.

Sự việc bắt đầu từ tháng 7/2020 khi một người phụ nữ khoảng 30 tuổi họ Lưu sống tại Hán Xuyên, Hồ Bắc (Trung Quốc) định nhảy lầu tự sát. Sau khi được khuyên giải, cô Lưu đã kể lại những gì mình đã gặp phải cho cảnh sát. Thông qua điều tra, cảnh sát phát hiện một bí mật động trời.

mang thai 1
Cô Lưu từng có ý định tự tử vì bị gã Sở Khanh lừa cả tình lẫn tiền

Trang QQ đưa tin, khi làm việc với cảnh sát cô Lưu cho biết sau khi ly hôn, cô gặp một người đàn ông họ Trương. Dù ban đầu không mấy thiện cảm nhưng người đàn ông này tỏ ra rất quan tâm đến cô. Anh ta còn cho biết thêm mình sở hữu một vài xưởng sản xuất. Vì đã ly hôn một vài năm nên cô Lưu cũng muốn tìm được chỗ dựa mới và mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với người đàn ông này.

Vậy nhưng chẳng thể ngờ được sau khi hẹn hò, Trương đã dùng đủ mọi cách để lừa 26 vạn tệ (khoảng 900 triệu đồng) của cô Lưu. Trong đó 14 vạn là tiền cô Lưu tích lũy còn 12 vạn là gã bạn trai lừa cô đứng tên vay ngân hàng. Khi cô Lưu phát hiện có người phụ nữ khác thường xuyên liên lạc với Trương, gã lập tức chối bay chối biến. Đến khi người yêu mang thai, Trương lại cao chạy xa bay, cô Lưu phải bán nhà để trả nợ. Quá tuyệt vọng nên cô mới tìm đến cái chết.

mang thai 2
Khi hẹn hò với cô Lưu, Trương vẫn liên lạc với những người phụ nữ khác

Theo trình báo của nạn nhân, cơ quan cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng Trương là một tên tội phạm mạng, có thủ đoạn lừa gạt tài tình. Gã chuyên tìm đến những người phụ nữ khoảng 30 tuổi trở lên, đã ly hôn để lừa tình, lừa tiền. Điều đặc biệt, khi lừa ai Trương thường khiến người phụ nữ đó mang thai vì chỉ khi đó nạn nhân mới hết lòng hết dạ vì anh ta. Trong suốt 4 tháng điều tra, cảnh sát phát hiện có rất nhiều cô gái là nạn nhân của gã Sở Khanh này. Cao thủ nhất là trong cùng một thời gian Trương có thể hẹn hò với 5 người phụ nữ. Đến thời điểm hiện tại đã có 6 người xác nhận mang thai với Trương.

mang thai 3
Khi bị bắt Trương không nhớ cô Lưu là ai vì hắn đã lừa quá nhiều người

Khi Trương bị bắt, điều khiến cô Lưu một lần nữa đau lòng đó chính là người đàn ông này không nhận ra cô. Vì lừa quá nhiều người nên Trương không thể nhớ được ai từng sống chung với mình. Theo cảnh sát, đến thời điểm hiện tại đã có 11 người đứng ra tố cáo Trương, số tiền mà Trương lừa gạt đã hơn 200 vạn tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho những chị em nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là những người đã từng gặp phải trục trặc trong hôn nhân.

Cặp đôi bị dân mạng 'ném đá' dữ dội vì nửa đêm rủ nhau ra đường đóng 'cảnh nóng’

Cặp đôi bị dân mạng 'ném đá' dữ dội vì nửa đêm rủ nhau ra đường đóng 'cảnh nóng’

Lợi dụng đêm tối, cặp đôi rủ nhau ra ngoài đường ôm hôn, sờ soạng. Hành động nhạy cảm của cả hai bị người đi đường chụp lại, đăng lên mạng xã hội. 

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật động trời gã Sở Khanh kẻ lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích