Thủ đoạn cao siêu của gã Sở Khanh hẹn hò với hàng chục phụ nữ, khiến 6 người mang thai

Trong số các nạn nhân đã có 6 người mang thai, thủ đoạn lừa gạt cao siêu của người đàn ông khiến chị em phụ nữ vô cùng hoang mang.

Sự việc bắt đầu từ tháng 7/2020 khi một người phụ nữ khoảng 30 tuổi họ Lưu sống tại Hán Xuyên, Hồ Bắc (Trung Quốc) định nhảy lầu tự sát. Sau khi được khuyên giải, cô Lưu đã kể lại những gì mình đã gặp phải cho cảnh sát. Thông qua điều tra, cảnh sát phát hiện một bí mật động trời. Cô Lưu từng có ý định tự tử vì bị gã Sở Khanh lừa cả tình lẫn tiền Trang QQ đưa tin, khi làm việc với cảnh sát cô Lưu cho biết sau khi ly hôn, cô gặp một người đàn ông họ Trương. Dù ban đầu không mấy thiện cảm nhưng người đàn ông này tỏ ra rất quan tâm đến cô. Anh ta còn cho biết thêm mình sở hữu một vài xưởng sản xuất. Vì đã ly hôn một vài năm nên cô Lưu cũng muốn tìm được chỗ dựa mới và mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với người đàn ông này.

Vậy nhưng chẳng thể ngờ được sau khi hẹn hò, Trương đã dùng đủ mọi cách để lừa 26 vạn tệ (khoảng 900 triệu đồng) của cô Lưu. Trong đó 14 vạn là tiền cô Lưu tích lũy còn 12 vạn là gã bạn trai lừa cô đứng tên vay ngân hàng. Khi cô Lưu phát hiện có người phụ nữ khác thường xuyên liên lạc với Trương, gã lập tức chối bay chối biến. Đến khi người yêu mang thai, Trương lại cao chạy xa bay, cô Lưu phải bán nhà để trả nợ. Quá tuyệt vọng nên cô mới tìm đến cái chết. Khi hẹn hò với cô Lưu, Trương vẫn liên lạc với những người phụ nữ khác Theo trình báo của nạn nhân, cơ quan cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng Trương là một tên tội phạm mạng, có thủ đoạn lừa gạt tài tình. Gã chuyên tìm đến những người phụ nữ khoảng 30 tuổi trở lên, đã ly hôn để lừa tình, lừa tiền. Điều đặc biệt, khi lừa ai Trương thường khiến người phụ nữ đó mang thai vì chỉ khi đó nạn nhân mới hết lòng hết dạ vì anh ta. Trong suốt 4 tháng điều tra, cảnh sát phát hiện có rất nhiều cô gái là nạn nhân của gã Sở Khanh này. Cao thủ nhất là trong cùng một thời gian Trương có thể hẹn hò với 5 người phụ nữ. Đến thời điểm hiện tại đã có 6 người xác nhận mang thai với Trương.

Khi bị bắt Trương không nhớ cô Lưu là ai vì hắn đã lừa quá nhiều người Khi Trương bị bắt, điều khiến cô Lưu một lần nữa đau lòng đó chính là người đàn ông này không nhận ra cô. Vì lừa quá nhiều người nên Trương không thể nhớ được ai từng sống chung với mình. Theo cảnh sát, đến thời điểm hiện tại đã có 11 người đứng ra tố cáo Trương, số tiền mà Trương lừa gạt đã hơn 200 vạn tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho những chị em nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là những người đã từng gặp phải trục trặc trong hôn nhân.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-doan-cao-sieu-cua-ga-so-khanh-hen-ho-voi-hang-chuc-phu-nu-khien-6-nguoi-mang-thai-387944.html