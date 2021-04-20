Quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương đã áp dụng lệnh cấm đi lại lên đảo chính sau khi phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ nước này có kết quả dương tính với Covid-19.

Theo kênh Radio New Zealand (RNZ), quyết định áp dụng lệnh cấm đi lại lên đảo kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 19/4, đối với các hoạt động di chuyển cả trong và ngoài Efete, hòn đảo đông dân cư nhất Vanuatu và nơi có thủ đô Port Vila.

Thi thể nạn nhân được xác định là một ngư dân Philippines, và được phát hiện hôm 11/4 trên bãi biển gần bến tàu chính của thủ đô Port Vila. Cùng ngày thi thể được tìm thấy, một tàu chở dầu treo cờ Anh khi rời Port Vila đã phát hiện một thuyền viên vắng mặt. Giới chức cảng đã yêu cầu tàu trở lại cảng và hoạt động điều tra được tiến hành.

Thi thể dương tính Covid-19 dạt vào bờ biển Vanuatu hôm 11/4 - Ảnh: RNZ

Hiện chưa rõ lý do khiến thuyền viên này tử vong, song kết quả xét nghiệm thi thể cho thấy người đàn ông này dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ thủy thủ đoàn và nhân viên cảnh sát tìm thấy xác đều đã làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus.

Theo Thủ tướng Vanuatu Bob Loughman, lệnh cấm đi lại được đưa ra trong lúc giới chức nước này đang tiến hành truy vết những ca tiếp xúc gần. Hiện 16 người đã được đưa vào diện cách ly, trong đó hầu hết là cảnh sát có mặt tại nơi thi thể được tìm thấy. Văn phòng Quản lý Thảm họa Quốc gia cho biết họ đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để đảm bảo không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Vanuatu chỉ ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 và tất cả đều là du khách - Ảnh: AFP

Hầu hết các đảo quốc ở Thái Bình Dương xa xôi đều ghi nhận rất ít ca nhiễm Covid-19. Với 300.000 dân, đến nay Vanuatu chỉ mới ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, ca đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái và 2 ca khác được ghi nhận hồi tháng 3 năm nay. Tất cả đều là du khách nước ngoài.

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