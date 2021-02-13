Các nhà khoa học Anh phát hiện thêm triệu chứng mới của người mắc COVID-19

Thế giới 13/02/2021 10:49

Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra các triệu chứng khác có liên quan đến việc nhiễm COVID-19.

Theo thông tin đưa trên website của trường đại học Imperial College London thì các nhà nghiên cứu tại đây đã phát hiện ra rằng ngoài những triệu chứng "cổ điển" của bệnh COVID-19 như mất khứu giác và vị giác, sốt và ho dai dẳng thì còn có những triệu chứng khác được mở rộng.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu khảo sát trên 1 triệu bệnh nhân Anh trong khoảng thời gian từ T6/2020 đến T1/2021. Đây là một phần của nghiên cứu REACT (Đánh giá thời gian thực về sự lây truyền từ cộng đồng ) do Đại học Hoàng gia Luân Đôn dẫn đầu và kết quả cho thấy rằng, những người mắc COVID-19 còn có thêm 4 triệu chứng phổ biến khác là cảm giác ớn lạnh, nhức đầu, chán ăn, đau cơ bắp sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học Anh phát hiện thêm triệu chứng mới của người mắc COVID-19 - Ảnh 1
Các nhà khoa học Anh phát hiện thêm triệu chứng mới của người mắc COVID-19 - Ảnh: Internet

Có bất kỳ triệu chứng nào trong số này hoặc các triệu chứng cổ điển, đơn lẻ hoặc kết hợp, thì đều có liên quan đến việc nhiễm SARS-CoV-2. Những người càng có nhiều triệu chứng thì càng có khả năng xét nghiệm dương tính cao. Khi gặp bất kỳ biểu hiện nào như trên, bạn nên đi xét nghiệm và cách ly khỏi cộng đồng.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng có sự thay đổi trong các triệu chứng theo độ tuổi. Cụ thể, cảm giác ớn lạnh có liên quan đến kết quả xét nghiệm dương tính xuất hiện ở mọi lứa tuổi; Triệu chứng đau đầu được báo cáo thường gặp ở những người trẻ tuổi từ 5-17; Cảm giác chán ăn hay gặp ở bệnh nhân 18-54 tuổi và trên 55 tuổi; Triệu chứng đau cơ xuất hiện nhiều hơn ở những người 18-54 tuổi. Trẻ 5-17 tuổi bị nhiễm bệnh cũng ít bị sốt, ho dai dẳng và chán ăn hơn so với người lớn.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng đang vấp phải vấn đề nan giải khi lượng lớn bệnh nhân vẫn có vẻ ngoài khỏe mạnh. Khoảng 60% những người có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2 không hề có triệu chứng gì suốt nhiều tuần.

Giáo sư Paul Elliott, giám đốc chương trình REACT tại Imperial, cho biết: "Những phát hiện mới này cho thấy nhiều người mắc COVID-19 sẽ không được xét nghiệm - và do đó sẽ không tự cách ly - vì các triệu chứng của họ không khớp với những triệu chứng được trình bày trong hướng dẫn y tế công cộng hiện tại để giúp xác định người bị nhiễm bệnh.

Chúng tôi hiểu rằng cần có các tiêu chí xét nghiệm rõ ràng và việc bao gồm nhiều triệu chứng thường thấy ở các bệnh khác như cúm theo mùa có thể khiến mọi người tự cách ly một cách không cần thiết. Tôi hy vọng rằng những phát hiện của chúng tôi về các triệu chứng có nhiều thông tin nhất có nghĩa là chương trình thử nghiệm có thể tận dụng các bằng chứng cập nhật nhất, giúp xác định nhiều người bị nhiễm bệnh hơn".

Trong giai đoạn dịch bệnh đang hoành hành, nếu thấy bản thân có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, tốt nhất nên thông báo y tế để được kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

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