Pháp sản xuất khẩu trang diệt được virus SARS-CoV-2

Thế giới 13/02/2021 10:42

Theo quân đội Pháp, khẩu trang Biox có khả năng diệt virus SARS-CoV-2 và vi khuẩn. Đây là tín hiệu đáng mừng trong thời điểm dịch bệnh đang ám ảnh người dân toàn thế giới.

Theo nguyên tắc, chúng ta không nên chạm tay vào khẩu trang mang trên mặt để tránh nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên điều này gần như là bất khả thi. Hầu hết mọi người đều vô tình sờ vào khẩu trang, kéo khẩu trang ra hoặc chỉnh sửa cho dễ thở hơn. 

Chính vì vậy, công ty Paul Boyé Technologies ở Labarthe-sur-Lèze (tỉnh Haute-Garonne, Pháp) đã nghiên cứu ra khẩu trang diệt khuẩn Biox. Theo quảng cáo, khẩu trang có chức năng diệt virus (virus SARS-CoV-2, H1N1, cúm gia cầm) và vi khuẩn.

Được biết, công ty Paul Boyé Technologies chuyên sản xuất quần áo bảo hộ chống hạt nhân, phóng xạ, sinh học và hóa học cho quân đội, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Pháp trong hàng trăm năm qua. 

Khẩu trang Biox sử dụng vải không dệt có chứa chất diệt khuẩn ở lớp polypropylene bên ngoài khẩu trang FFP2 có tác dụng ngăn 94% hạt mịn đến 0,6 micron. Công ty Paul Boyé Technologies khẳng định khẩu trang Biox có thể diệt virus trong chưa đầy 4 tiếng, nhờ đó hạn chế virus lây lan. hiện sản phẩm này vẫn đang được thử nghiệm, dự kiến "trình làng" trong nửa đầu năm 2021 này.

Pháp sản xuất khẩu trang diệt được virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1

Công ty Sonovia (Israel) sản xuất khẩu trang có thể loại bỏ 99% virus và vi khuẩn - Ảnh: haaretz.com

Khẩu trang Biox sử dụng vải không dệt có chứa chất diệt khuẩn ở lớp polypropylene bên ngoài khẩu trang FFP2 có tác dụng ngăn 94% hạt mịn đến 0,6 micron. Công ty Paul Boyé Technologies khẳng định khẩu trang Biox có thể diệt virus trong chưa đầy 4 tiếng, nhờ đó hạn chế virus lây lan. hiện sản phẩm này vẫn đang được thử nghiệm, dự kiến "trình làng" trong nửa đầu năm 2021 này.

 

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Từ khóa:   dịch Covid-19 dịch Covid-19 toàn thế giới SARS-CoV-2

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