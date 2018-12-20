Thấy sữa đắng ngắt nên không uống, bé gái kinh hoàng phát hiện mỗi đêm cha đều làm hành động bệnh hoạn này

Thế giới 20/12/2018 14:39

Mỗi lần uống chai sữa bố đưa, bé gái 13 tuổi đều không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ. Cô bé không hề biết rằng khi em thiếp đi, người cha bệnh hoạn lại giở trò.

Mới đây, một người đàn ông 40 tuổi đã bị pháp luật truy tố, xử lý tội danh xâm hại tình dục trẻ em. Đáng nói, nạn nhân chính là cô con gái 13 tuổi của nghi can.

Theo ETtoday, người đàn ông này sống tại Tân Đài Bắc (Trung Quốc). Sau khi ly hôn, anh ta được tòa trao quyền nuôi dưỡng cả con trai và con gái. Từ tháng 11/2016, người này thường xuyên lẻn vào phòng ngủ của con gái hằng đêm để ôm ấp, nắm tay cô bé. Trong một số lần, bé gái đã tỉnh ngủ, tuy nhiên biết là bố mình nên không phản kháng gì.

Đến tháng 2/2017, mỗi ngày người cha đều mua sữa chua hoặc sữa tươi cho con gái uống. Thế nhưng mỗi khi uống xong, bé gái đều cảm thấy rất chóng mặt và buồn ngủ. Cô bé ngây thơ không hề biết rằng mỗi khi em thiếp đi cũng chính là lúc em bị người cha thú tính xâm hại tình dục.

Ngoài dùng thuốc ngủ, gã đàn ông còn trộn cả rượu vào sữa rồi cho con gái uống. Thỉnh thoảng anh ta còn bắt con gái sử dụng que thử thai. Một thời gian sau, do cảm thấy những chai sữa bố đưa đều có vị đắng nên bé gái đưa cho em trai uống thử. Không ngờ cậu em vừa uống xong cũng không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ.

Hai chị em liền kể lại sự việc cho mẹ nghe. Cậu con trai cũng tiết lộ nhiều lần nhìn thấy bố rón rén vào phòng chị lúc nửa đêm. Nghi ngờ chồng cũ làm hại con gái, người mẹ lập tức tố cáo với cảnh sát.

Thấy sữa đắng ngắt nên không uống, bé gái kinh hoàng phát hiện mỗi đêm cha đều làm hành động bệnh hoạn này - Ảnh 1
Cha cho con gái uống thuốc ngủ rồi xâm hại - Ảnh: ETtoday

Chinatimes đưa tin, người đàn ông đã thừa nhận với cảnh sát việc cho con gái uống thuốc ngủ để dễ dàng xâm hại tình dục. Thế nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, hắn ta lại chối bay chối biến mọi tội lỗi. Gã khai nửa đêm vào phòng con con chỉ để đắp chăn vì sợ bé lạnh, còn việc bắt con dùng que thử thai nhằm mục đích dạy con cách bảo vệ bản thân.

Những tưởng gã cha thú tính đã thoát tội, không ngờ cô con gái đã lén giấu đi một số vỏ chai sữa và giao nộp cho cảnh sát. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong những chai này đều chứa thuốc ngủ. Cuối cùng, gã đồi bại đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi và trả giá bằng 11 năm tù giam. 

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