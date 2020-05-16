Thấy hai con ngồi ngâm chân mát xa, mẹ chưa kịp khen đã hốt hoảng khi nhìn sang thứ để ngay bên cạnh

Vừa định khen hai con giỏi vì biết ngâm chân mát xa, nụ cười trên môi người mẹ lập tức tắt lịm khi thấy một thứ để ngay bên cạnh chậu nước.

Trẻ con luôn tò mò về thế giới xung quanh, nhìn thấy cái gì cũng muốn được tìm hiểu, khám phá. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà khiến các bậc cha mẹ không ít lần phải khóc dở mếu dở, thậm chí than trời vì bất lực.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh hai bé gái đang cùng nhau ngồi ngâm chân mát xa rất tình cảm. Ban đầu, người mẹ cảm thấy rất vui vì hai con chơi cùng nhau hòa thuận, còn biết bắt chước mẹ mát xa chân tốt cho sức khỏe nữa.

Thế nhưng khi lại gần xem xét, bà mẹ tá hỏa khi phát hiện hộp sữa bột để bên cạnh chậu nước đã hoàn toàn trống rỗng. Con hai cô nhóc thì bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cứ như chậu sữa pha nước mà mình đang ngâm chân chẳng liên quan gì đến hai chị em cả.

Chưa kịp khen con mát xa chân giỏi... - Ảnh: Sina

... bà mẹ đã hốt hoảng khi thấy hộp sữa bột đi tong - Ảnh: Sina

Một hộp sữa bột vốn có giá thành không hề rẻ, chưa kể đến các loại sữa ngoại nhập thì càng đắt tiền hơn nữa. Nhiều người dự đoán chắc hẳn bà mẹ phải "giận tím người", có khi muốn "bùng cháy" mà chẳng thể làm gì hơn.

"Tôi cũng là mẹ của một đứa trẻ 3 tuổi nên hoàn toàn hiểu được cảm giác của bà mẹ này"; "Đúng là muốn bốc hỏa luôn mà"; "Mẹ không nên quá giận dữ mà đánh mắng con, hãy giải thích cho trẻ hiểu việc làm này là sai để trẻ không lặp lại nữa"; "Trẻ ở tuổi này có những hành động mà cha mẹ thấy rất khó hiểu. Tuy nhiên trẻ làm gì cũng có lý do cả. Hãy thấu hiểu con và nhẹ nhàng chỉ bảo, đừng quá gắt gỏng cha mẹ nhé"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-hai-con-ngoi-ngam-chan-mat-xa-me-chua-kip-khen-da-hot-hoang-khi-nhin-sang-thu-de-ngay-ben-canh-358868.html