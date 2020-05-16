Thấy hai con ngồi ngâm chân mát xa, mẹ chưa kịp khen đã hốt hoảng khi nhìn sang thứ để ngay bên cạnh

Thế giới 16/05/2020 05:51

Vừa định khen hai con giỏi vì biết ngâm chân mát xa, nụ cười trên môi người mẹ lập tức tắt lịm khi thấy một thứ để ngay bên cạnh chậu nước.

Trẻ con luôn tò mò về thế giới xung quanh, nhìn thấy cái gì cũng muốn được tìm hiểu, khám phá. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà khiến các bậc cha mẹ không ít lần phải khóc dở mếu dở, thậm chí than trời vì bất lực. 

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh hai bé gái đang cùng nhau ngồi ngâm chân mát xa rất tình cảm. Ban đầu, người mẹ cảm thấy rất vui vì hai con chơi cùng nhau hòa thuận, còn biết bắt chước mẹ mát xa chân tốt cho sức khỏe nữa.

Thế nhưng khi lại gần xem xét, bà mẹ tá hỏa khi phát hiện hộp sữa bột để bên cạnh chậu nước đã hoàn toàn trống rỗng. Con hai cô nhóc thì bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cứ như chậu sữa pha nước mà mình đang ngâm chân chẳng liên quan gì đến hai chị em cả.

ngam chan mat xa 1
Chưa kịp khen con mát xa chân giỏi... - Ảnh: Sina
ngam chan mat xa 2
... bà mẹ đã hốt hoảng khi thấy hộp sữa bột đi tong - Ảnh: Sina

Một hộp sữa bột vốn có giá thành không hề rẻ, chưa kể đến các loại sữa ngoại nhập thì càng đắt tiền hơn nữa. Nhiều người dự đoán chắc hẳn bà mẹ phải "giận tím người", có khi muốn "bùng cháy" mà chẳng thể làm gì hơn.

"Tôi cũng là mẹ của một đứa trẻ 3 tuổi nên hoàn toàn hiểu được cảm giác của bà mẹ này"; "Đúng là muốn bốc hỏa luôn mà"; "Mẹ không nên quá giận dữ mà đánh mắng con, hãy giải thích cho trẻ hiểu việc làm này là sai để trẻ không lặp lại nữa"; "Trẻ ở tuổi này có những hành động mà cha mẹ thấy rất khó hiểu. Tuy nhiên trẻ làm gì cũng có lý do cả. Hãy thấu hiểu con và nhẹ nhàng chỉ bảo, đừng quá gắt gỏng cha mẹ nhé"..., dân mạng bình luận.

Góc 'gia môn bất hạnh, gia mẫu bất lực': Dặn chồng trông con, lát sau mẹ cạn lời vì thấy con đang ngồi trông bố ngủ

Góc 'gia môn bất hạnh, gia mẫu bất lực': Dặn chồng trông con, lát sau mẹ cạn lời vì thấy con đang ngồi trông bố ngủ

Người vợ có việc ra ngoài nên dặn chồng trông con. Không ngờ khi về nhà, cô ngỡ ngàng vì cảnh tượng có phần sai sai trước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc dở khóc dở cười hình ảnh gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 14 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích