Thấy con hay có hành động lạ lúc nửa đêm, mẹ lắp camera theo dõi và bật khóc khi biết sự thật

Câu chuyện cảm động được người mẹ đăng lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều cho rằng cặp vợ chồng thật có phước khi sinh được cô con gái đáng yêu như thế.

Người xưa có câu "cha mẹ sinh con Trời sinh tính" để chỉ những nét tính cách đặc biệt của mỗi đứa trẻ dù chúng được nuôi dạy trong môi trường sống nào đi chăng nữa. Dù là anh chị em ruột, có những đứa trẻ mạnh mẽ, tự lập và ngược lại, cũng có những đứa thích làm nũng, nhõng nhẽo với bố mẹ.

Mới đây, người mẹ trẻ ở Trung Quốc đăng tải câu chuyện về đứa con 11 tháng tuổi của mình lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người phụ nữ kể rằng con của cô rất ít khóc, dù có khóc cũng mau nín chứ không có tính mè nheo, ăn vạ như một số đứa trẻ cùng tuổi. Một số lần người mẹ tỉnh giấc lúc nửa đêm và phát hiện con gái đang chơi một mình nên thấy rất kỳ lạ.

Cô quyết định lắp camera trong phòng ngủ để xem chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau khi xem lại camera, người mẹ phát hiện con gái nửa đêm tự ngồi dậy và bú sữa bình, sau khi no sữa còn quay sang đắp chăn cho mẹ rồi tự đi ngủ lại.

Người mẹ vô cùng hạnh phúc khi sinh được cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế. Những điều này cô chưa từng dạy con, chứng tỏ tính tự lập, quan tâm người khác của bé gái đều là tự nhiên mà có.

Bé gái tự bú sữa bình - Ảnh: Sina

Sau khi ăn no liền đắp chăn cho mẹ rồi tự đi ngủ lại - Ảnh: Sina

Câu chuyện cảm động nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng: "Cứ nói trẻ con không biết gì, thật ra chúng biết nhiều hơn người lớn nghĩ đấy"; "Đáng yêu thế, bảo sao người ta nói đời này nhất định phải sinh được cô con gái"; "Con gái giỏi vậy sau này bố mẹ nhàn lắm đây"; "Chả bù cho con tui, cứ khóc rồi mè nheo cả ngày luôn"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-con-hay-co-hanh-dong-la-luc-nua-dem-me-lap-camera-theo-doi-va-bat-khoc-khi-biet-su-that-348310.html