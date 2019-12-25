Đẻ sinh đôi, cô gái mang một đứa về quê cho mẹ ruột nuôi dưỡng, 3 năm sau gặp lại liền hối hận vô cùng

Cô gái đẻ sinh đôi nhưng do không có thời gian chăm sóc nên mang 1 đứa về quê cho mẹ ruột nuôi giùm, bản thân thì tự mình chăm sóc đứa còn lại. Tuy nhiên 3 năm sau gặp lại, cô liền hối hận vì quyết định bỏ bê con cái của mình.

Một số cặp vợ chồng rất thích đẻ sinh đôi, vì cùng một thời gian mang thai và sinh con nhưng lại "lãi" được tận 2 đứa. Chưa kể hai đứa trẻ có thể vừa là anh chị em, vừa là bạn bè, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn suốt cả quá trình trưởng thành. Thế nhưng vui nhiều thì khổ cũng chả kém, nhất là với những cặp vợ chồng không có kinh nghiệm chăm trẻ. Ngoài việc mẹ bị suy giảm sức khỏe thì quá trình nuôi dạy con cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Cô gái để một con ở quê cho mẹ ruột chăm sóc, bản thân thì nuôi đứa còn lại ở thành phố - Ảnh: Sina Xiao Wang (sống tại Trung Quốc) rất yêu trẻ con. Khi sinh nở, cô thầm cảm tạ ông Trời vì đã mang đến cho cô tận 2 thiên thần nhỏ cùng một lúc. Tuy nhiên, Wang không có thời gian chăm sóc con cái vì công việc đang trên đà thăng tiến. Sau khi cân nhắc, Wang đưa một đứa về quê cho mẹ ruột nuôi dưỡng, còn mình ở thành phố chăm sóc đứa trẻ còn lại. Không ngờ 3 năm sau, Wang đã hối hận vì quyết định này của mình.

Hai đứa trẻ sinh đôi được giáo dục trong môi trường khác nhau dẫn đến ngoại hình và tính cách đều rất khác biệt - Ảnh: Sina Đứa bé sống với mẹ ở thành phố có tính tự lập cao, hoạt bát và ưa sạch sẽ. Trong khi đó, đứa nhỏ sống cùng bà ngoại ở quê lại không được giáo dục kỹ lưỡng nên nếp sống buông thả, thiếu kỷ luật. Sau khi được mẹ đưa trở về thành phố, đứa bé này trở nên nhút nhát, sống nội tâm vì không quen với nhịp sống ở đây. Đặc biệt, dù là sinh đôi nhưng sống tách biệt từ nhỏ khiến hai đứa trẻ không cảm thấy gắn bó với nhau. Mẹ trẻ hối hận vì bỏ bê con cái - Ảnh: Sina Lúc này, Wang thật sự rất hối hận vì quyết định ngày xưa của mình. Có thể thấy rằng sự tác động của cha mẹ đến quá trình hình thành, phát triển của đứa trẻ rất quan trọng. Đứa bé không sống chung với cha mẹ thường cảm thấy thiếu tự tin và bất an. Chúng không biết những điều mình làm là đúng hay sai, lâu dần nảy sinh lối sống khép kín, không muốn chia sẻ. Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương rất dễ hình thành tính cách ích kỷ, khó kết bạn, muốn giữ tất cả làm của riêng để cảm thấy an toàn. Chính vì vậy, cha mẹ ở bên cạnh giáo dục con là vô cùng quan trọng. Đừng lấy sự bận rộn để bao biện cho việc bỏ bê con cái. Bởi suy cho cùng, tiền hay công việc nếu mất đều có thể kiếm lại được. Nhưng đánh mất tuổi thơ của con cái thì dù trả giá thế nào cũng không thể tìm lại.

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