Đi nghỉ cuối tuần, bố mẹ bỏ quên con ở toilet công cộng, tận 2 tiếng sau mới phát hiện ra

Thế giới 23/12/2019 17:32

Trong lúc đi nghỉ cuối tuần, cặp vợ chồng bỏ quên con trai 5 tuổi ở toilet công cộng và đến tận 2 tiếng sau mới phát hiện ra.

Mới đây, đôi vợ chồng Singapore khiến mạng xã hội dậy sóng vì bỏ quên con ở toilet công cộng. Câu chuyện hy hữu thu hút sự quan tâm của nhiều người và nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Theo Asiaone, cặp vợ chồng đưa con đi nghỉ cuối tuần ở Malaysia. Sau khi nghỉ tại một trạm dừng chân, cả hai tiếp tục lái xe đi tiếp mà không nhận ra con trai 5 tuổi không ở trên xe. 

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Cha mẹ bỏ quên con trong toilet công cộng - Ảnh: Asiaone

Một nhân viên trạm xăng phát hiện bé trai đang khóc trong toilet công cộng nên bế cậu bé đi loanh quanh tìm mẹ. Khi thấy không có kết quả, người này đưa cậu bé vào phòng nhân viên và dỗ dành bằng đồ ăn vặt. 

"Chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng họ quyết định để đứa trẻ ở lại trạm xăng phòng trường hợp bố mẹ em quay lại tìm con", nhân viên trạm xăng cho biết. 

Do cậu bé còn quá nhỏ nên chỉ biết tên và tuổi của mình. Mọi người bèn chụp ảnh bé trai và đăng lên Facebook với hy vọng bố mẹ đứa trẻ sớm quay lại tìm con.

Đến tận 2 tiếng sau, cặp vợ chồng mới tá hỏa nhận ra con trai đã mất tích và vội vàng gọi điện cho cảnh sát. Đứa trẻ sau đó được đưa đến đồn cảnh sát cách trạm xăng 20 km để đoàn tụ với cha mẹ. 

Câu chuyện gây bão mạng và nhận về vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng bé trai đã có một trải nghiệm quá đáng sợ, còn cha mẹ cậu thì thật tắc trách.

"Với đứa trẻ 5 tuổi mà nói thì việc này thật kinh khủng"; "May là thằng bé không rơi vào tay kẻ xấu"; "Không hiểu nổi đôi vợ chồng này nghĩ gì. Có 1 đứa con thôi chứ có phải 5-6 đứa đâu mà kiểm soát không nổi"; "Không biết có tâm trí đi du lịch không nữa"; "Ai cũng có lúc quên mà, hãy thông cảm cho họ"...

Chạy xe hơn 30 km về nhà mới nhớ ra bỏ quên con ở khu vui chơi nhà hàng

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Vụ cha mẹ bỏ quên con xảy ra ở Malaysia mới đây thu hút sự quan tâm của dư luận. Người trách cặp vợ chồng vô tâm, kẻ lại cho rằng cha mẹ phải chăm sóc đông con cần được thông cảm khi xảy ra sai sót.

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Từ khóa:   mẹ bỏ quên con câu chuyện gây bão câu chuyện hy hữu

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