Chạy xe hơn 30 km về nhà mới nhớ ra bỏ quên con ở khu vui chơi nhà hàng

The Star đưa tin, vợ chồng bà Iza sống tại thành phố Malacca (miền tây nam Malaysia) đưa 7 đứa con đến thủ đô Kuala Lumpur vui chơi. Trên đường về, cả gia đình dừng chân ăn tối tại nhà hàng R&R Ayer Keroh.

Ngày 17/8, một đôi vợ chồng ở Malaysia sau khi đi ăn đã bỏ quên con ở nhà hàng khiến dư luận địa phương xôn xao.

Sau khi ăn uống xong, vợ chồng Iza gọi các con về nhưng do người con thứ 4 và thứ 5 cãi nhau và la khóc, cả hai lo hòa giải mà quên béng mất cậu con trai thứ 6 vẫn còn ở khu vui chơi.

Trong lúc ăn uống, bọn trẻ chạy lung tung khắp nơi nên vợ chồng bà Iza đưa chúng qua khu vui chơi gần đó.

Trên đoạn đường dài hơn 30 km về nhà, không ai trong gia đình phát hiện ra việc thiếu một thành viên. Chỉ đến khi xuống xe vào nhà, mọi người mới tá hỏa khi không thấy cậu bé 3 tuổi đâu.

Chồng bà Iza đã bình tĩnh gọi điện cho một người bạn quay lại nhà hàng R&R Ayer Keroh tìm con giúp mình.

Về phần cậu bé, một nhân viên nhà hàng phát hiện một đứa trẻ đang ngồi một mình trong khu vui chơi nên đã bế cậu bé đến đồn cảnh sát trình báo.

Năm 2018, tại Malaysia từng xảy ra việc cha mẹ bỏ quên con ở nhà hàng thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo trang Worldofbuzz, một gia đình 3 người đã đi ăn nhà hàng tại Alai, Melaka, Malaysia. Sau khi ăn một bữa thịnh soạn, hai phụ huynh đã bỏ quên đứa con trai 3 tuổi ở nhà hàng.

Bé trai được một vị khách tìm thấy lúc 9 giờ 30 tối. Lúc này, cậu bé vẫn quả quyết: "Bố mẹ sẽ quay lại đón cháu mà".

Anh Irsyad Hadi Zainal (chủ nhà hàng) nói rằng anh rất thương xót khi nhìn thấy bé trai nước mắt ngắn dài, thẫn thờ ngồi chờ ba mẹ tới đón. Anh Zainal quyết định chụp ảnh cậu bé và đăng lên mạng xã hội để tìm cặp bố mẹ đãng trí kia.

"Con của ai xin mời đến đón về", dòng trạng thái của anh Zainal lập tức gây bão mạng xã hội Malaysia.

Trao đổi với phóng viên, chủ nhà hàng nói do hôm đó nhà hàng quá đông khách nên anh không biết cậu bé là con ai.

Cậu bé trong khi chờ bố mẹ tới đón đã ngủ quên trên bàn - Ảnh: Worldofbuzz

Sau khi đi lang thang tìm bố mẹ, cậu bé đã ngủ quên trên bàn. Khoảng 2 tiếng sau, anh Zainal nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tự xưng là bố bé trai. Người này nói rằng tối hôm đó, đại gia đình anh gồm hơn 30 người đến nhà hàng ăn hải sản. Lúc về do đông người quá nên họ đã...quên mất cậu bé.

Khoảng 12 giờ đêm, bố mẹ cậu bé đã đến đón con về. Anh Zainal cho biết suốt 18 năm kinh doanh nhà hàng, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến sự việc vừa éo le, vừa hài hước đến vậy.

May mắn là cuối cùng cậu bé đã trở về với gia đình của mình. Câu chuyện trên cũng là bài học lớn dành cho các bậc phụ huynh khi đưa con đến chỗ đông người.