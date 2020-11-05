Thấy con đi học về hoảng loạn, bố cho đeo camera mini và bàng hoàng với sự thật phía sau

Thế giới 05/11/2020 19:14

Sau khi phát hiện sự thật qua chiếc camera mini, người bố lập tức đưa con đi khám tâm lý, đồng thời tố cáo lên văn phòng giáo dục.

Mới đây, một vụ bạo lực học đường xảy ra ở thị trấn Wulantuga, phía Tây quận tự trị Mông Cổ Qianguo, Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh phẫn nộ. 

Thời gian gần đây, một gia đình có con gái năm nay học lớp 4 phát hiện con có nhiều biểu hiện bất thường. Mỗi lần đi học về, tâm trạng bé gái đều hoảng loạn hoặc buồn bã, chán nản.

Linh tính có chuyện chẳng lành, người bố đã mua vòng đeo tay có gắn camera mini cho con. Chính vì vậy anh đã phát hiện con gái cùng nhiều bạn học bị cô giáo chủ nhiệm bạo hành trong một thời gian dài. 

Không chỉ đánh, cô giáo này còn thường xuyên xúc phạm học trò bằng những ngôn từ miệt thị nặng nề như: "Đầu em rỗng tuếch à?", "Em không có não à?", "Em đúng là không có đầu óc",...

bao hanh hoc sinh
Hình ảnh cô giáo bạo hành học sinh do camera ghi lại - Ảnh: Sina

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bé gái đã đưa con đi khám tâm lý, đồng thời tố cáo cô giáo đến văn phòng giáo dục. Kết quả khám bệnh cho thấy bé gái đang gặp phải những vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Qua điều tra, cô giáo thường xuyên bạo hành học sinh là do các em chưa hoàn thành bài tập. Sau vụ việc, cô giáo này đã gửi thư xin lỗi phụ huynh, nhận mức kỷ luật là hạ bậc hành chính, đồng thời thuyên chuyển công tác. Hiệu trưởng nhà trường cũng phải xin lỗi công khai vì không quản lý tốt giáo viên của mình.

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Từ khóa:   Trung Quốc bạo hành học sinh bạo lực học đường

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