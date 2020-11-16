Suốt 23 năm chạy chữa khắp nơi vẫn không thể sinh con trai nối dõi, đôi vợ chồng phát hiện sự thật động trời trong một lần khám sàng lọc ung thư cổ tử cung.

Bà Wu Yuxia (51 tuổi) và chồng là ông Weng Xiangui (52 tuổi), sống tại Nhạc Dương, Hồ Nam (Trung Quốc) kết hôn vào năm 1991. Cả hai sinh con gái đầu lòng vào cùng năm. Trong những năm 90, Trung Quốc thực hiện nghiêm khắc chính sách một con. Một hộ gia đình ở nông thôn nếu sinh con gái đầu lòng sẽ có quyền sinh con thứ 2 khi con lớn được 6 tuổi. Đến tháng 3/1997, bà Wu Yuxia được Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Nhạc Dương cấp giấy phép sinh con thứ 2. Tháng 8 cùng năm, người phụ nữ đã tiến hành tháo vòng tránh thai, với hy vọng sớm sinh con trai nối dõi.

Năm 1997, bà Wu Yuxia được cấp giấy phép sinh con thứ 2 - Ảnh: China Morning Post Sau đó, đôi vợ chồng đã thử rất nhiều cách nhưng không thể mang thai. Cả hai đã tiêu tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ để trị hiếm muộn tại nhiều bệnh viện, phòng khám khác nhau, thậm chí còn suýt ly hôn mấy lần. Trải qua nhiều năm, đôi vợ chồng đã không còn nghĩ đến chuyện sinh con thứ hai nữa. Khoảng tháng 6 năm nay, chính quyền địa phương đã tiến hành khám sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí cho toàn bộ phụ nữ trong thành phố. Cũng từ đây, lý do bà Wu Yuxia không thể mang thai trong suốt 23 năm qua đã được hé lộ.

Không hiểu vì lý do gì mà chiếc vòng tránh thai đáng lẽ đã được lấy ra từ năm 1997 lại vẫn nằm nguyên trong cơ thể bà Wu Yuxia. Chiếc vòng tránh thai vẫn ở nguyên trong cơ thể người phụ nữ suốt 23 năm - Ảnh: China Morning Post "Sự tắc trách của các nhân viên y tế đã tước đi cơ hội sinh con thứ 2 của chúng tôi. Gia đình nào ở nông thôn cũng muốn có con trai nối dõi. Suốt những năm qua vợ chồng tôi đã tiêu tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để trị vô sinh. Gia đình còn lục đục, bất hòa không ít lần nữa", bà Wu Yuxia bức xúc. Ông Weng Xiangui cho biết vợ chồng họ đã chịu tổn thất lớn cả về tinh thần lẫn kinh tế vì không sinh được con trai - Ảnh: China Morning Post Sau nhiều lần thương lượng, Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình thành phố chấp nhận bồi thường cho đôi vợ chồng 20.000 - 30.000 nhân dân tệ (khoảng 70 - 105 triệu đồng). Tuy nhiên bà Wu Yuxia không đồng ý vì chỉ riêng tổn thất kinh tế cũng đã lớn hơn con số này gấp mấy lần, chưa kể hai ông bà đã chịu đả kích tinh thần rất lớn do không sinh được quý tử. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiến hành hòa giải, thương lượng với cặp vợ chồng kém may mắn.

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