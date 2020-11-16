Bị con bắt gặp đang làm chuyện ấy, ông bố có pha xử lý tài tình khiến dân tình cười đau bụng

Đôi vợ chồng lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi bị con bắt gặp đang làm chuyện ấy. Cách xử lý tài tình của ông bố khiến ai nấy thán phục.

Chuyện ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân nhưng rồi sẽ hạn chế rất nhiều khi sinh con. Không ít cặp vợ chồng lâm vào tình huống khóc dở mếu dở vì bị con bắt gặp đang làm chuyện ấy. Theo các chuyên gia tâm lý, phản ứng của bố mẹ còn quan trọng hơn những gì mà chính mắt bé nhìn thấy. Nếu bố mẹ giận dữ hay bối rối, đứa trẻ sẽ lập tức hiểu rằng trên giường đang diễn ra một việc gì đó nghiêm trọng và đáng sợ.

Mới đây, trang Sohu chia sẻ câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Trung quốc cũng gặp phải tình huống tương tự. Thay vì xấu hổ hay giận dữ, ông bố lại có màn xử lý tuyệt vời khiến ai nấy tấm tắc khen ngợi.

Theo đó, Tiểu Tinh là một cậu bé 5 tuổi rất nghịch ngợm, hiếu động. Tối hôm đó, cậu bé nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng bố mẹ. Nghĩ mẹ bị đau, Tiểu Tinh lập tức chạy vào phòng hét lớn: "Bố đánh mẹ à! Con thấy mẹ la như bị đau á!".

Đôi vợ chồng bị con bắt gặp đang làm chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Bị con trai bắt gặp đang trong tình trạng khó nói, bố mẹ Tiểu Tinh hết sức bối rối. Trong lúc bà mẹ đang không biết giải thích sao thì ông bố nhanh trí đáp: "Không phải đâu, bố không bắt nạt mẹ đâu. Hàng ngày mẹ phải làm rất nhiều việc nhà, còn phải chăm sóc bố con mình nữa nên bị đau lưng đó. Mẹ nhờ bố xoa bóp lưng thôi mà. Để mẹ đỡ vất vả, sau này hai bố con phải phụ giúp mẹ nhiều hơn nhé".

Nghe thấy vậy, Tiểu Tinh liền tươi tỉnh trở lại, hứa với bố mẹ sẽ ngoan ngoãn hơn rồi ra khỏi phòng.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều đồng ý với cách giải quyết của ông bố, tuy nhiên vẫn khuyên đôi vợ chồng phải cẩn trọng hơn khi gần gũi nhau để tránh làm trẻ bị ám ảnh tâm lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-con-bat-gap-dang-lam-chuyen-ay-ong-bo-co-pha-xu-ly-tai-tinh-khien-dan-tinh-cuoi-dau-bung-387000.html