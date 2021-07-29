Sốc: Rắn vào nhà làm ổ đẻ con nhúc nhích, người phụ nữ tá hỏa phát hiện muốn 'truyền thái y' tức khắc

Thế giới 29/07/2021 15:20

Người phụ nữ phát hiện tấm thảm dưới gầm giường ngủ của mình có 1 con rắn mẹ và 17 con rắn con đang cựa quậy. Vì màu da rắn vô tình lại trùng màu với tấm thảm nên rất khó để nhận ra.

Mới đây, trên mạng xã hội, một phụ nữ ở bang Georgia, Mỹ đã kể lại nỗi kinh hoàng của mình khi phát hiện ngay dưới gầm giường có 1 con rắn mẹ và 17 con rắn con đang bò "ngoe nguẩy". Đáng nói, màu da rắn lại giống y như màu tấm thảm trải trên sàn nhà nên ban đầu người phụ nữ tưởng rằng những thứ cựa quậy trên thảm là "mảnh lông tơ".

Vài giây sau, cô mới nhận thấy điều bất thường rằng một "mảnh lông tơ" khác cũng bắt đầu di chuyển. Cuối cùng, sau khi xới tung phòng ngủ lên, Trish bàng hoàng, sợ hãi tột độ khi biết rằng đó chính là những con rắn

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Bức ảnh chụp những chú rắn cựa quậy trên tấm thảm được người phụ nữ chia sẻ lên mạng xã hội

Mặc dù vô cùng hoảng loạn nhưng cô vẫn cố gắng gọi chuyên gia về động vật hoang dã đến để vây bắt và thả 18 con rắn ra một con sông gần khu nhà thay vì giết chúng. Cô chia sẻ đùa trên Facebook rằng: "Tôi cần một bác sĩ tim mạch ngay sau khoảnh khắc này. Chúng tôi hi vọng đó là tất cả số rắn trong phòng. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi”.

Sau khi thu dọn "chiến trường", người này cho biết chuyên gia đã khẳng định là không còn con rắn nào trong phòng nữa. Cô nói thêm: "Tôi nghĩ là con rắn mẹ đã đẻ con dưới gầm giường… Vâng, ngay dưới chiếc giường của tôi. Tôi vẫn còn sốc".

Đồng thời, cô cũng cho biết loài rắn này được chuyên gia xác định là không có độc.

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