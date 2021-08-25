Sơ suất khi làm việc, công nhân xây dựng lỡ tay bắn thẳng cây đinh gỉ dài 4 cm vào hốc mắt

Thế giới 25/08/2021 07:30

May mắn thay, thị lực của anh ta không hề có vấn đề gì vì chiếc đinh chỉ cắm vào lớp ngoài cùng của nhãn cầu.

Anh công nhân này đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ chiếc đinh gỉ ra khỏi mắt của mình sau khi vô tình khiến nó bắn vào mắt lúc sử dụng súng bắn đinh.

Theo Yahoo News, ca phẫu thuật đã hết sức thành công, thanh niên 21 tuổi đã được loại bỏ chiếc đinh ra khỏi mắt tại một bệnh viện ở thủ đô Manama, quốc gia Bahrain, khu vực Trung Đông. Ảnh chụp X-quang cho thấy, chiếc đinh đã cắm vào lớp ngoài cùng của mắt anh ta.

Sơ suất khi làm việc, công nhân xây dựng lỡ tay bắn thẳng cây đinh gỉ dài 4 cm vào hốc mắt - Ảnh 1
Chiếc đinh gỉ chỉ đăm vào lớp ngoài cùng của nhãn cầu bệnh nhân - Ảnh: Yahoo News

Bệnh viện Quân y thuộc Lực lượng Phòng vệ Bahrain (BDF), cho biết một nhóm các chuyên gia y tế do Tiến sĩ Ghada Al-Binali dẫn đầu đã lấy một vật thể bị rỉ sét dài tới 4cm ra khỏi mắt của bệnh nhân này.

Theo báo cáo của Tiến sĩ Al-Binali - bác sĩ nhãn khoa tại Phòng khám Mắt BDF, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và bệnh nhân đã lấy lại được thị lực hoàn toàn.

Chiếc đinh gỉ này được cho là đã mắc vào màng cứng của nhãn cầu bệnh nhân. Màng cứng là lớp ngoài cùng màu trắng của nhãn cầu nên anh ta đã vô cùng may mắn khi không bị mất giác mạc. Sau khi phẫu thuật xong, màng cứng của bệnh nhân đã được khâu lại cẩn thận bằng chỉ phẫu thuật đặc biệt.

Sơ suất khi làm việc, công nhân xây dựng lỡ tay bắn thẳng cây đinh gỉ dài 4 cm vào hốc mắt - Ảnh 2
Việc đeo kính bảo hộ là vô cùng cần thiết khi làm mộc - Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Grada cho biết thêm, không phải ai cũng có thể may mắn được như anh công nhân này khi chiếc đinh không cắm vào phần nguy hiểm và thị lực của anh ta không bị hư hại. Ông nhấn mạnh rằng trường hợp này là minh chứng cho việc cần phải luôn đeo kính bảo hộ khi làm việc liên quan đến mộc.

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