Số người dương tính SARS-CoV-2 tại Úc đạt mức kỷ lục mới

Theo số liệu thống kê từ các bang và vùng lãnh thổ của Australia, trong 24h qua nước này ghi nhận 1.123 ca COVID-19 mới.

Trong 24 giờ qua, theo số liệu thống kê từ các bang và vùng lãnh thổ của Australia nước này ghi nhận 1.123 ca COVID-19 mới. Nơi dịch bùng phát mạnh mẽ nhất là bang New South Wales với 1.029 ca bệnh mới. Đây là số ca COVID-19 nhiều nhất được ghi nhận tại Australia trong 1 ngày kể từ khi dịch xuất hiện ở nước này vào 2020. Song song đó, do xứ sở chuột túi cho rằng sẽ không thể loại bỏ Covid-19 mà phải tìm cách chung sống với đại dịch nên nước này không còn đặt mục tiêu đưa số ca COVID-19 về 0. Thay vào đó nước này đang tập trung vào việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để làm giảm tỷ lệ lây nhiễm, giảm số người nhập viện và tử vong vì Covid-19. Được biết, trong kịch bản không thể loại bỏ các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Australia đang tính đến khả năng sử dụng hộ chiếu vaccine làm cơ sở để nới lỏng các hoạt động của người dân ở trong nước trong khi chưa thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Người dân Úc được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại thành phố Sydney, Australia. Nguồn: ABC News Bên cạnh đó, về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-15 tuổi, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, 1,2 triệu trẻ em trong nhóm tuổi này tại Australia sẽ sớm được tiêm vaccine và theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, các chuyên gia tiêm chủng sẽ gửi khuyến cáo này tới chính phủ. Thủ tướng Morrison cho hay: “Trẻ em từ 12-15 tuổi tại Australia sẽ được tiêm vaccine. Vào cuối ngày hôm nay, Hội đồng an ninh quốc gia sẽ nhóm họp riêng về Covid-19 trong đó sẽ bàn để kế hoạch này được triển khai một cách thuận lợi theo đúng đề xuất mà Nhóm tư vấn tiêm chủng sắp chuyển cho chính phủ. Các đề xuất này sẽ làm cơ sở để chính phủ triển khai việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12-15 tuổi”.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 26/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 214.669.534 ca, trong đó có 4.474.991 người tử vong. Số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu. Hàng loạt nước tại châu Á mấy ngày qua đã quyết định kéo dài hoặc tái phong tỏa nghiêm ngặt để đối phó với làn sóng dịch mới.



Một số nước Á-Âu tình hình đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Iran, Anh và Nhật Bản số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Sau một thời gian, Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới, với 160.511 trường hợp trong 24 giờ qua.

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