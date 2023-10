Sinh non ở tuần 29, người phụ nữ bất ngờ khi đứa con vẫn còn nguyên bên trong túi nước ối

Oqr tuần 29 của thai kỳ, Raelin không hề nghĩ mình sẽ sinh con sớm như vậy - Ảnh: The Sun

Theo The Sun, người mẹ trẻ đến từ Pennsylvania, Hoa Kỳ tên Raelin Scurry khi mang thai đến tuần thứ 29, cô đã cảm thấy những cơn co thắt trong cơ thể nhưng chỉ nghĩ đó đơn giản là chứng chuột rút xảy ra vào giữa hoặc cuối thai kỳ nên không hề lo lắng. Tuy vậy, những cơn co thắt liên tục kéo dài đến hơn 45 phút sau và ngày càng nặng nên cô quyết định nhập viện.

Trên Instagram của mình, Raelin viết: "Sau khoảng 45 phút, các cơn co thắt ngày càng mạnh và cường độ cũng tăng nên tôi đã biết rằng có lẽ đã đến lúc mà mình phải sinh con. Vì quá sợ hãi, tôi đã gọi 911 nhưng họ không thể hiểu được tôi đang nói gì bởi tôi chỉ có thể la lên đau đớn với những cơn co thắt ngày càng dữ dội hơn.