Sinh non ở tuần 29, người phụ nữ bất ngờ khi đứa con vẫn còn nguyên bên trong túi nước ối

Người phụ nữ này sau đó đã đăng tải lên MXH bức ảnh mình đang giữ đứa con mới sinh còn nguyên trong túi nước ối khi đang di chuyển trên xe ô tô đến bệnh viện.

Túi nước ối có tác dụng bao bọc và nuôi dưỡng thai nhi cho tới khi bé chào đời giúp em bé có thể dễ dàng di chuyển và cử động trong tử cung mẹ. Nước ối trong túi ối còn cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi và đóng vai trò như một tấm đệm giúp em bé tránh bị va đập hay tổn thương. Khi người mẹ chuyển dạ, túi nước ối sẽ vỡ ra và có một lượng chất lỏng chảy ra từ cơ thể người mẹ, hiện tượng này còn được gọi là "vỡ ối".



Oqr tuần 29 của thai kỳ, Raelin không hề nghĩ mình sẽ sinh con sớm như vậy - Ảnh: The Sun Theo The Sun, người mẹ trẻ đến từ Pennsylvania, Hoa Kỳ tên Raelin Scurry khi mang thai đến tuần thứ 29, cô đã cảm thấy những cơn co thắt trong cơ thể nhưng chỉ nghĩ đó đơn giản là chứng chuột rút xảy ra vào giữa hoặc cuối thai kỳ nên không hề lo lắng. Tuy vậy, những cơn co thắt liên tục kéo dài đến hơn 45 phút sau và ngày càng nặng nên cô quyết định nhập viện. Trên Instagram của mình, Raelin viết: "Sau khoảng 45 phút, các cơn co thắt ngày càng mạnh và cường độ cũng tăng nên tôi đã biết rằng có lẽ đã đến lúc mà mình phải sinh con. Vì quá sợ hãi, tôi đã gọi 911 nhưng họ không thể hiểu được tôi đang nói gì bởi tôi chỉ có thể la lên đau đớn với những cơn co thắt ngày càng dữ dội hơn.

Thế nên, tôi quyết định gọi cho chồng sắp cưới của mình. Khi đang ngồi trên ô tô, tôi có thử chạm vào phần dưới cơ thể thì nhận ra phần đầu của đứa bé đã ở ngay cửa âm đạo của mình. Tôi cố gắng rặn thật mạnh và cả đứa bé chui lọt ra ngoài." Đứa bé chui tọt ra ngoài chỉ bằng một lần rặn và vẫn còn nguyên trong túi nước ối - Ảnh: The Sun Nhưng, có một điều còn đáng sợ hơn việc sinh con trên xe ô tô. Khi Raelin nhìn xuống dưới, cô phát hiện con mình vẫn nằm gọn trong túi nước ối. Raelin chia sẻ thêm: "Khi thấy tình trạng của con tôi như vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho nó. Khi tôi xoa mặt con trai bằng ngón tay cái của tôi, thằng bé xoa mặt mình bằng bàn tay và bàn chân nhỏ bé như thể trấn an chúng tôi rằng nó vẫn ổn. Tôi đã giữ con trai mình như vậy trong vòng 7 phút trên đường đến bệnh viện. Kết quả, thằng bé nặng 1,4kg và trên hết sau những gì mà nó đã trải qua cùng chúng tôi vào hôm ấy, tôi biết rằng nó sẽ trở thành một cậu bé cừ khôi." Bé trai Ean Jamal đã được sinh ra an toàn và nặng 1,4kg - Ảnh: The Sun Trường hợp thai nhi sau khi ra đời vẫn nằm trong túi ối là cực kỳ hiếm gặp - Ảnh: The Sun Được biết, trường hợp thai nhi sau khi ra đời vẫn nằm trong túi ối là cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ ít hơn 1/80.000 ca và phổ biến hơn với các ca sinh mổ hơn là các ca sinh thường.

Ngã xuống từ ngọn đồi cao, cô dâu mới cưới chết thảm trong tuần trăng mật Cái chết của cô dâu mới cưới này được cảnh sát cho là vô cùng đáng ngờ khi nó xảy ra trong tuần trăng mật của cô và ngay lúc cô đang mang thai.

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