Nhiều vụ sét đánh xảy ra trong ngày 30/7 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Trang Times of India đưa tin, vào ngày 30/7/2017 đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 6 người bị thương do sét đánh xảy ra tại 4 quận Bhadrak, Balasore, Kendrapara và Keonjhar thuộc bang Odisha (Ấn Độ).

Số người thiệt mạng ở từng quận là: Bhadrak (5), Keonjhar (1), Balasore và Kendrapara mỗi quận có 3 người. Đa số những người tử vong đều đang làm việc trên đồng lúa hoặc đứng gần các cây lớn. Theo nhà chức trách Ấn Độ, phần lớn người dân không biết cách tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra mưa dông.

Ông Sarat Chandra Sahu – Giám đốc Trung tâm khu vực của Cục Khí tượng Ấn Độ ở Bhubaneswar cho biết: “Độ ẩm và nhiệt độ làm hình thành các đám mây đối lưu và gây ra sấm sét”.

Vào ngày 30/7 năm ngoái, đã có ít nhất 30 người tử vong và nhiều người tử vong do sét đánh tại các tiểu bang của nước.

Nghệ An: Dông lốc bất ngờ kèm mưa đá, một phụ nữ ngồi trong nhà bị sét đánh trọng thương Trời đang có nắng như mùa hè đột nhiên lốc xoáy xuất hiện, bụi và lá cây khô bay mù. Trận mưa đá xuất hiện với những cục đá lớn từ hạt ngô đến ngón tay trút xuống rất nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/set-danh-khien-12-nguoi-tu-vong-6-nguoi-bi-thuong-trong-cung-1-ngay-223800.html