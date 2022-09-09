Sau hơn 1 năm ngày mất của Hoàng thân Philip: Nữ hoàng Anh Elizabeth II một lần nữa được gặp lại chàng kỵ sĩ của đời mình, bên kia thiên đường

Thế giới 09/09/2022 08:58

Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland ngày 8/9, thọ 96 tuổi.

Sau hơn 1 năm ngày mất của Hoàng thân Philip: Nữ hoàng Anh Elizabeth II một lần nữa được gặp lại chàng kỵ sĩ của đời mình, bên kia thiên đường - Ảnh 1

"Nữ hoàng đã ra đi một cách yên bình tại cung điện Balmoral chiều nay. Vua cùng Vương hậu sẽ ở lại Balmoral tối nay và trở lại London vào ngày mai", Cung điện Buckingham thông báo lúc 18h30 ngày 8/9 (0h30 ngày 9/9 giờ Hà Nội).

Thái tử Charles, 73 tuổi, người đứng thứ nhất trong danh sách thừa kế ngai vàng từ năm ba tuổi, hiện trở thành Vua Charles III. Vương vị của ông sẽ được chính thức công bố tại Cung điện St James’s ở London trong thời gian sớm nhất có thể.

Sau hơn 1 năm ngày mất của Hoàng thân Philip: Nữ hoàng Anh Elizabeth II một lần nữa được gặp lại chàng kỵ sĩ của đời mình, bên kia thiên đường - Ảnh 2

Đám đông đẫm nước mắt bên ngoài Điện Buckingham đã hát vang quốc ca "Chúa phù hộ Nữ hoàng" sau khi nghe tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào ngày 8/9.

Hàng trăm người bất chấp mưa lớn đã tập trung ở cổng Điện Buckingham tại London, sau khi có thông báo rằng các bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II tại lâu đài Balmoral, Scotland.

Cầu vồng đôi xuất hiện trước đám đông khiến không khí nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng khi tin tức về sự ra đi của nữ hoàng được công bố, những tiếng thảng thốt “Ôi không!” liên tục vang lên. Tâm trạng thê lương đã bao trùm đám đông.

Sau hơn 1 năm ngày mất của Hoàng thân Philip: Nữ hoàng Anh Elizabeth II một lần nữa được gặp lại chàng kỵ sĩ của đời mình, bên kia thiên đường - Ảnh 3

Một số người đã khóc khi quốc kỳ Anh trên dinh thự ở London của nữ hoàng bị hạ xuống, trước khi sự im lặng đến tê tái.

Sau sự nín lặng trong khoảnh khắc, mọi người bắt đầu cất giọng hát bài quốc ca “God save the Queen” (Chúa phù hộ Nữ hoàng).

Nữ hoàng và Hoàng thân Philip đã cùng trải qua cuộc hôn nhân 73 năm cho đến khi ông qua đời vào tháng 4/2021. “Bà ấy suy sụp sau khi Công tước xứ Edinburgh qua đời”, ông Loughrey nói. “Họ giống như hai con thiên nga. Chúa phù hộ Nữ hoàng".

Nước Anh sẽ tổ chức quốc tang trong 10 ngày để tưởng nhớ Nữ hoàng.

Sau hơn 1 năm ngày mất của Hoàng thân Philip: Nữ hoàng Anh Elizabeth II một lần nữa được gặp lại chàng kỵ sĩ của đời mình, bên kia thiên đường - Ảnh 4

Với tư cách Nữ hoàng Vương quốc Anh, đồng thời là người đứng đầu Khối thịnh vượng chung 54 quốc gia, Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia nổi tiếng nhất thế giới với thời gian trị vì rất dài.

Nữ hoàng Elizabeth II lên nắm quyền năm 1952 ở tuổi 25, sau khi vua cha George VI qua đời. Hồi tháng 6, Vương quốc Anh tổ chức Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của bà, lâu hơn bất kỳ vị quân chủ nào khác trong lịch sử nước này. Chồng bà là Hoàng thân Philip qua đời tháng 4/2021 ở tuổi 99.

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