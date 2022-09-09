Nữ hoàng Elizabeth II, nữ vương trị vì lâu nhất của Anh, qua đời ở tuổi 96

Thế giới 09/09/2022 08:20

Nữ hoàng Elizabeth II, vị nữ vương tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh, đã qua đời ở tuổi 96, kết thúc thời đại Elizabeth thứ hai của đất nước, và sẽ mở ra triều đại của con trai người, Vua Charles III.

 

Nữ hoàng Elizabeth II, nữ vương trị vì lâu nhất của Anh, qua đời ở tuổi 96 - Ảnh 1

Vị nữ vương đáng kính đã qua đời một cách nhẹ nhàng tại Balmoral vào chiều thứ Năm hai ngày sau khi thực hiện nghĩa vụ hiến pháp cuối cùng của mình, với việc bổ nhiệm thủ tướng thứ 15 trong "triều đại" 70 năm của bà.

 

Sự ra đi của nữ vương cũng có nghĩa là ngài Charles giờ sẽ trở thành vua.

Nữ hoàng Elizabeth II, nữ vương trị vì lâu nhất của Anh, qua đời ở tuổi 96 - Ảnh 2

Trong một tuyên bố vào tối thứ Năm, Nhà vua cho biết: "Cái chết của người mẹ kính yêu của tôi, Nữ hoàng, là một khoảnh khắc đau buồn lớn nhất đối với tôi và tất cả các thành viên trong gia đình tôi."

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc sự ra đi của một vị vua đáng kính và một người mẹ hết mực yêu thương. Tôi biết sự mất mát của nữ hoàng sẽ được cảm nhận sâu sắc trên khắp đất nước, các vương quốc và khối thịnh vượng chung, cũng như vô số người trên khắp thế giới."

"Trong giai đoạn tang tóc và thay đổi này, tôi và gia đình sẽ được an ủi và chia sẻ bởi chúng tôi luôn biết về sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc mà Nữ hoàng đã được rất nhiều người yêu mến".

Nữ hoàng Elizabeth II, nữ vương trị vì lâu nhất của Anh, qua đời ở tuổi 96 - Ảnh 3

 

Tất cả bốn người con của nữ hoàng đã vội vã đến Balmoral sau khi Cung điện Buckingham thông báo trong một tuyên bố lúc 12 giờ 32 phút trưa rằng nữ hoàng đang được giám sát y tế tại Balmoral sau khi các bác sĩ nói rằng họ "lo lắng cho sức khỏe của người".

Charles là người đầu tiên đến. Khi cả nước hồi hộp chờ đợi tin tức, Công tước xứ Cambridge, Công tước xứ York, Bá tước và Nữ bá tước xứ Wessex bay từ RAF Northolt đến Balmoral vào khoảng 5 giờ chiều. Công tước xứ Sussex cũng đi riêng đến Scotland, đến sau các thành viên khác của gia đình.

 

18h30, Cung điện Buckingham thông báo: "Nữ hoàng đã qua đời thanh thản tại Balmoral vào chiều nay. Vua và Hoàng hậu sẽ ở lại Balmoral vào tối nay và sẽ trở lại London vào ngày mai."

Lá cờ của Cung điện Buckingham cũng đã được hạ xuống một nửa cột buồm.

Phát biểu trước quốc dân từ bên ngoài Phố Downing, thủ tướng Liz Truss, người được thông báo về cái chết của Nữ hoàng lúc 16h30 chiều, nói về "sự qua đi của thời đại Elizabeth thứ hai". Cô ca ngợi "phẩm giá và tài năng, đức độ" của nữ vương, và cô kết luận bằng những từ: "Nữ hoàng đã về với Chúa."

Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden, là một trong số các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lòng kính trọng. Một tuyên bố được đưa ra cùng với đệ nhất phu nhân, Jill Biden, cho biết: "Nữ hoàng Elizabeth II của Bệ hạ còn hơn cả một quốc vương. Cô ấy là cả một thời đại".

Họ nói thêm, trong một thế giới thay đổi liên tục, nữ hoàng đã là "sự hiện diện vững chắc và là nguồn an ủi, niềm tự hào cho nhiều thế hệ người Anh, bao gồm nhiều người chưa bao giờ biết đến đất nước của họ."

Nữ hoàng Elizabeth II, nữ vương trị vì lâu nhất của Anh, qua đời ở tuổi 96 - Ảnh 4

Khi những lời tưởng nhớ đổ về từ khắp nơi trên thế giới, đất nước hiện đang bước vào thời kỳ quốc tang chính thức, bắt đầu vào thứ Sáu và sẽ kéo dài trong 10 ngày. Theo truyền thống, các quan chức đã mang thông báo xác nhận sự ra đi của Nữ hoàng đến cổng Cung điện Buckingham. Đám đông tụ tập bên ngoài dinh thự hoàng gia, nhiều người đau lòng rơi nước mắt.

Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức tang lễ cấp quốc gia tại Tu viện Westminster, dự kiến ​​được tổ chức vào thứ Hai ngày 19 tháng 9, mặc dù điều đó vẫn chưa được xác nhận. Trong những ngày tới, nữ hoàng dự kiến ​​sẽ nằm yên nghỉ trong 24 giờ tại Nhà thờ St Giles ở Edinburgh.

Theo Theguardian

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