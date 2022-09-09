Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96, kết thúc 7 thập kỷ trị vì nước Anh

Thế giới 09/09/2022 07:34

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời vào ngày 8/9 vừa qua, thọ 96 tuổi tại lâu đài Balmoral, Scotland.

Hãng tin CNN vừa mới đây đã đưa tin về sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào ngày 8/9. Theo đó, bà trút hơi thở cuối cùng tại lâu đài Balmoral ở Scotland và thọ 96 tuổi.

Cung điện Buckingham sau đó đã đưa ra thông báo vào 18h30 ngày 8/9 (theo giờ địa phương): "Nữ hoàng đã ra đi một cách yên bình tại cung điện Balmoral chiều nay. Vua và Vương hậu sẽ ở lại Balmoral tối nay và trở lại London vào ngày mai".

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Hình ảnh cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II được Hoàng gia Anh công bố ngày 6/8/2022 ở lâu đài Balmoral, Aberdeenshire, Scotland - Ảnh: NYT

Sinh ngày 21/4/1926, Nữ hoàng Elizabeth II là con gái đầu lòng của Thái tử Albert (tức Vua George VI) và công nương Elizabeth Bowes - Lyon. Vào ngày 2/6/1953, bà chính thức lên ngôi khi 27 tuổi dù vốn đã thay vua cha trị vì nước Anh một năm khi ông đột ngột qua đời.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nữ hoàng Elizabeth II đã có 70 năm trị vì nước Anh đồng thời lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung gồm 52 thành viên. Bà để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử thế giới kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc cho đến cuộc khủng hoảng Brexit, đại dịch Covid-19 và cả xung đột tại Ukraine.

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Vào năm 2021, Nữ hoàng Elizabeth II có giai đoạn sức khỏe sa sút nhưng sau đó đã ổn định trở lại. Tháng 2/2022, bà được xác nhận là mắc Covid-19 và không lâu sau đã khỏi bệnh nhưng kể từ đó cũng ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Trước khi qua đời, Nữ hoàng Elizabeth II có nhiệm vụ lớn cuối cùng là xác nhận chức danh Thủ tướng Anh cho bà Liz Truss vào hôm 6/9 vừa qua.

Ngày 7/9 vừa qua, tất cả thành viên hoàng gia Anh đều tề tựu đông đủ tại lâu đài Balmoral ở Scotland - nơi Nữ hoàng Elizabeth II ở trước khi qua đời, bao gồm cả người kế vị - Thái tử Charles và các con cháu của bà.

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Gia đình Hoàng gia chia sẻ bức ảnh ngọt ngào của Nữ hoàng lúc 2 tuổi, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của bà.

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