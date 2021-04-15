Nữ hoàng Anh tất bật chuẩn bị tang lễ cho Hoàng thân Philip vào ngày 17/4 giữa lùm xùm của cháu dâu Meghan

Thế giới 15/04/2021 15:42

Reuters đưa tin Nữ hoàng Elizabeth II đã trở lại công việc thường nhật sau nỗi đau mất mát từ sự ra đi của chồng, bất kể những ồn ào sau phát ngôn của cô cháu dâu Meghan về việc không đến đám tang Hoàng thân Philip.

Ngày 09/4/2021, cả thế giới và toàn thể nước Anh bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của Hoàng thân Philip. Chỉ 4 ngày sau mất mát to lớn đó, ngày 13/4 vừa qua, Nữ hoàng Elizabeth đã trở lại đảm nhận các nhiệm vụ hoàng gia còn đang dang dở. Bà đã tổ chức một buổi lễ nhân dịp Bá tước Peel từ chức Lãnh chúa Chamberlain.

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Nữ hoàng Anh Elizabeth II - Ảnh: Internet

Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng, hôm 11/4 cho hay mẹ mình là "một người cực kỳ kiên định", nhưng việc chồng qua đời khiến bà cảm thấy mất mát rất lớn: "Bà nói việc ông ra đi đã để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời".

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Cuộc hôn nhân hơn 70 năm khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Internet

Trong khi các con cháu đều cố gắng hỗ trợ Nữ hoàng trong việc sắp xếp và ổn định lại tình hình công việc Hoàng gia lẫn chuẩn bị tang lễ cho ngày 17/4 sắp diễn ra thì ở xứ sở cờ hoa, cháu dâu Meghan lại tiếp tục gây "sóng gió" với phát ngôn của mình khi chia sẻ lý do không về dự đám tang Hoàng thân Philip. Meghan cho biết dù vẫn luôn giữ sự tôn kính với Hoàng thân Philip trong tim nhưng cô không muốn về dự tang lễ vì sợ "trở thành tâm điểm chú ý".

Ngay sau đó, tuyên bố này đã gây ra một làn sóng phản ứng gay gắt: "Cô ta nghĩ mình là ai mà nói về việc tha thứ hay không, suy cho cùng chính cô ta mới làm tổn thương gia đình vì bài phỏng vấn vào lúc Hoàng thân đang bệnh nặng kia mà", "Nếu không muốn chiếm hết sự chú ý thì tốt nhất là nên nói ít thôi thay vì lên báo kể lể thế này"...

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'Drama' của Meghan và gia đình Hoàng tộc có vẻ chưa có hồi kết - Ảnh: Internet

Bất chấp những lùm xùm Meghan mang lại cho Buckingham, gia đình Hoàng gia vẫn đang tập trung vào các sự kiện sắp tới. Hoàng tử William cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nghĩa vụ và mong muốn của Hoàng thân Philip, còn Nữ hoàng tỏ ra bao dung và cho biết bà hiểu được lý do tại sao Meghan không trở về cùng Harry.

Nữ hoàng Elizabeth hiện đã 94 tuổi và là quân chủ trị vì lâu nhất trên thế giới nên sự ra đi của Hoàng thân Philip có ảnh hưởng đến việc thoái vị của Nữ hoàng hay không vẫn luôn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Chồng Nữ hoàng Anh qua đời ở tuổi 99

Chồng Nữ hoàng Anh qua đời ở tuổi 99

Sáng nay 9/4, tại cung điện Winsor, Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 99 tuổi. Ông kết hôn với Nữ hoàng được 73 năm.

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