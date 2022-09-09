Nữ hoàng lên ngôi vào năm 1952 và đã chứng kiến biết bao ​​sự thay đổi to lớn của xã hội. Thủ tướng Liz Truss cho biết Nhà vua mới sẽ được gọi là Vua Charles III.

Nữ hoàng Elizabeth II là quốc vương tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh, bà đã qua đời tại Balmoral ở tuổi 96, chấm dứt sự trị vì kéo dài 70 năm. Việc này đánh dấu sự mất mát của nước Anh về một vị vua đáng kính, Nữ hoàng Elizabeth II người duy nhất mà hầu hết người Anh đều biết. Lo ngại về sức khoẻ của nữ hoàng, gia đình bà đã tụ tập tại lâu đài Balmoral ở Scotland của bà.

Trong một tuyên bố khác, Cung điện Buckingham cho biết: “Nữ hoàng đã qua đời một cách thanh thản tại Balmoral vào tối 8/9 (theo giờ VN). Nhà vua và Vương hậu sẽ ở lại Balmoral vào tối nay và sẽ trở lại London vào ngày mai."

Trong một tuyên bố, Nhà vua, người cũng trở thành nguyên thủ quốc gia của 14 vương quốc và Khối thịnh vượng chung Anh, cho biết: "Sự qua đời của người Nữ hoàng và là người mẹ kính yêu của tôi là một khoảnh khắc đau buồn nhất đối với tôi và tất cả các thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc về sự ra đi của một Vị quốc vương đáng kính và là một người mẹ được nhiều người yêu mến. Tôi biết sự mất mát của bà sẽ nhận được sự thương tiếc sâu sắc trên khắp đất nước, các Vương quốc và Khối thịnh vượng chung Anh, cũng như vô số người trên khắp thế giới."

Tất cả các người con của Nữ hoàng đều đến Balmoral, gần Aberdeen. Cháu trai của bà, Hoàng tử William cũng đã có mặt ở đó, còn anh trai của Hoàng tử William là Hoàng tử Harry thì đang trên đường tới.

Bà Liz Truss, thủ tướng mới được Nữ hoàng bổ nhiệm hôm 6/9/2022, cho biết quốc vương đã "cung cấp cho chúng tôi sự ổn định và sức mạnh mà chúng tôi cần" và đất nước sẽ ủng hộ cho vị Quốc vương mới.

Thủ tướng Liz Truss nói thêm: "Chúng tôi dâng tặng cho cho vị vua mới lòng trung thành và sự tận tâm của chúng tôi, cũng giống như việc mẹ anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho đất nước, cho rất nhiều người trong suốt thời gian dài"; "Với sự ra đi của kỷ nguyên Elizabeth thứ hai. Chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử hào hùng của đất nước vĩ đại của chúng ta, chính xác theo những gì Nữ hoàng mong muốn.”

Nữ hoàng Elizabeth II qua năm tháng

Nhiệm kỳ của Nữ hoàng Elizabeth II kéo dài sau thời hậu chiến, quá trình chuyển đổi từ đế chế sang Khối thịnh vượng chung, kết thúc Chiến tranh Lạnh và việc Vương quốc Anh gia nhập - và rút khỏi Liên minh châu Âu. Triều đại của bà trải qua 15 đời thủ tướng, bắt đầu từ Winston Churchill sinh năm 1874, và bao gồm cả thủ tướng mới nhất là bà Liz Truss sinh 1975, cách thủ tướng Winston 101 năm. Bà đã tổ chức các buổi tiếp kiến ​​hàng tuần với thủ tướng của mình trong suốt thời gian cầm quyền.

Nữ hoàng Elizabeth II cùng chồng của mình

Tại Cung điện Buckingham ở London, đám đông chờ cập nhật về tình trạng của Nữ hoàng đã bắt đầu khóc khi nghe tin bà qua đời. Cờ Liên minh trên đỉnh cung điện được hạ xuống nửa cột vào lúc 18:30 BST. Và đã xuất hiện cầu vồng trên nóc Lâu đài Windsor.

Cầu vồng trên nóc Lâu đài Windsor vào ngày mất của Nữ hoàng

Nữ hoàng được sinh vào ngày 21 tháng 4 năm 1926 với tên đầy đủ là Elizabeth Alexandra Mary Windsor, tại Mayfair, Luân Đôn.

Công chúa Elizabeth vào năm 1928

Ít ai có thể biết trước được việc bà sẽ trở thành quốc vương. Tuy nhiên vào tháng 12 năm 1936, chú của cô là Edward VIII, đã thoái vị khỏi ngai vàng để kết hôn với một người Mỹ đã hai lần ly hôn là Wallis Simpson.

Công chúa Elizabeth và chú của là Edward VIII

Cha của Elizabeth đã lên ngôi và trở thành Vua George VI. Và ở tuổi 10, bà được biết đến là người sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng.

Nhà vua George VI, Hoàng hậu Elizabeth, Công chúa Elizabeth và Công chúa Margaret ngày 22/06/1939

Trong vòng ba năm, nước Anh chiến tranh với Đức Quốc xã. Elizabeth và em gái của cô, Công chúa Margaret, đã trải qua phần lớn thời chiến của họ tại Lâu đài Windsor sau khi cha mẹ của họ từ chối đề nghị sơ tán họ đến Canada.

Trong năm cuối cùng của Thế chiến II, công chúa Elizabeth - khi đó 19 tuổi - đã tham gia Lực lượng Hỗ trợ mặt đất (ATS).

Ngày 20/11/1947, đám cưới của Công chúa Elizabeth với Thân vương Philip được diễn ra

Vào ngày 20/11/1947, ở tuổi 21, công chúa Elizabeth làm đám cưới với Thân vương Philip (tước hiệu là Công tước xứ Edinburgh) của Hy Lạp tại nhà thờ Westminster Abbey. Đây là mối tình lãng mạng trong giới vương giả và được ngưỡng mộ tới ngày nay. Bà từng mô tả ông là "sức mạnh và sự ở lại của tôi" trong suốt 74 năm chung sống, và ông đã qua đời vào năm 2021, thọ 99 tuổi.

Nữ hoàng Elizabeth và hoàng Philip

Con trai đầu lòng của họ là Charles sinh năm 1948, thứ tự tiếp theo là Công chúa Anne sinh năm 1950, Hoàng tử Andrew sinh năm 1960, và Hoàng tử Edward sinh năm 1964. Kết tinh tình yêu giữ họ đã cho cha mẹ 8 đứa cháu và 12 người chắt.

Nữ hoàng cùng với con trai cả, Hoàng tử Charles vào năm 1969

Tháng 1/1952, khi đang lưu trú tại Kenya, Công chúa nghe tin cha mình là Vua George VI qua đời vì ung thư phổi. Bà lập tức quay trở về London để tiếp quản cương vị Nữ hoàng.

Tháng 2/6/1953, lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức, khi đó bà mới 27 tuổi. Đây cũng là lễ đăng quang đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Anh được phát trực tiếp trên truyền hình với kỷ lục lúc bấy giờ, ước tính là hơn 20 triệu người.

Hình ảnh lễ đăng quang của Nữ hoàng vào ngày 02/06/1953

Một trong những giai đoạn thăng trầm nhất trong cuộc đời của Nữ hoàng bắt đầu với đám cưới cổ tích của con trai cả và người thừa kế của bà, Thái tử Charles, với Công nương Diana Spencer vào ngày 29/7/1981. Mặc dù Công nương Diana được người dân Anh vô cùng yêu mến, nhưng cặp đôi này đã có một cuộc hôn nhân đầy chông gai.

Nữ hoàng trong đám cưới của Hoàng tử Charles với Công nương Diana ngày 29/07/1981

Theo The New York Times