Các lá cờ trên khắp các dinh thự hoàng gia, Whitehall và các tòa nhà chính phủ khác được hạ xuống một nửa cột buồm, trang web của gia đình hoàng gia được đổi thành trang giữ màu đen với một tuyên bố ngắn thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng. Các trang web của chính phủ cũng thay đổi để hiển thị một biểu ngữ màu đen.

Thông báo chính thức từ Cung điện Buckingham sẽ được đặt trước bằng một "thác cuộc gọi", với thủ tướng được thư ký riêng của Nữ hoàng thông báo và tin tức được chuyển đến thư ký nội các và văn phòng hội đồng cơ mật, nơi điều phối công việc của chính phủ thay mặt cho Quốc vương. Chỉ khi đó, "thông báo chính thức" mới được công bố rộng rãi.

Quan tài của Nữ hoàng Elizabeth - Thái hậu, được Đội vệ binh đưa vào Whitehall vào năm 2002. Tổ chức tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II cũng sẽ theo một mô hình tương tự.

Tại Cung điện Buckingham, theo truyền thống là gắn khung thông báo chính thức về sự ra đi của vị nữ hoàn. Tu viện Westminster và Nhà thờ St Paul sẽ đánh chuông vào một thời điểm ấn định sau khi nhà vua qua đời.

Thủ tướng là thành viên đầu tiên của chính phủ sẽ đưa ra tuyên bố.

Vào ngày đầu tiên của quốc tang, các nghi lễ chào súng sẽ được tổ chức tại Hyde Park và Tower Hill và một phút im lặng của quốc gia dự kiến ​​sẽ được tổ chức.

Vua Charles dự kiến ​​sẽ tiến hành buổi tiếp kiến ​​đầu tiên của mình với thủ tướng. Ông cũng sẽ gặp Bá tước Marshal để chính thức ký vào kế hoạch tang lễ đầy đủ, với tang lễ cấp nhà nước dự kiến ​​sẽ được tổ chức trong thời gian 10 ngày. Vua Charles sẽ có chia sẻ về đất nước và Khối thịnh vượng chung vào cuối tuần này.

Khẩu súng sẽ được bắn tại cầu tháp đôi. Ảnh: Chris Jackson / Getty

Hội đồng bao gồm các nhân vật cấp cao của chính phủ và các cố vấn riêng, sau đó dự kiến ​​sẽ họp tại Cung điện St James vào thứ Bảy để tuyên bố chính thức về vị vua mới, được đọc trước công chúng từ ban công tại Cung điện St James.

Một tuyên bố tiếp theo sẽ được đọc tại Royal Exchange ở Thành phố London. Vị vua mới sẽ có các cuộc tiếp kiến ​​với thủ tướng và nội các, lãnh đạo phe đối lập, tổng giám mục Canterbury và người đứng đầu của tu viện Westminster.

Các cống phẩm sẽ được trả tại quốc hội. Các lá cờ sẽ ở nguyên trên hết cột cho Hội đồng gia nhập và ở nguyên cột trong 24 giờ, trước khi quay trở lại treo nửa cột cho đến ngày sau tang lễ.

Sau đó, quan tài dự kiến ​​sẽ rời khỏi Balmoral để được đưa tới Cung điện Holyroodhouse. Sẽ có những tuyên bố ở các quốc gia sùng đạo tại Edinburgh, Cardiff và Belfast và các cống hiến trong quốc hội có thể sẽ tiếp tục được tuyên truyền.

Quốc kỳ xứ Wales bay ở nửa cột từ lâu đài Cardiff. Ảnh: Matthew Horwood / Getty

Sẽ có một cuộc rước theo nghi lễ từ Holyrood dọc theo Royal Mile đến Nhà thờ St Giles để phục vụ một buổi lễ có sự tham gia của các thành viên trong gia đình hoàng gia. Sau đó, Nhà thờ St Giles sẽ mở cửa cho công chúng trong 24 giờ trong khoảng thời gian nữ hoàng "yên nghỉ".

Sau đó, quan tài nữ hoàng dự kiến ​​sẽ được bay đến London.

Vua Charles sẽ đến thăm Bắc Ireland, nơi ông dự kiến ​​sẽ nhận được thông điệp chia buồn tại Lâu đài Hillsborough và sẽ tham dự Nhà thờ St Anne ở Belfast để cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II.

Sẽ có các buổi diễn tập cho lễ rước linh cữu của Nữ hoàng quá cố từ Cung điện Buckingham đến Hội trường Westminster.

Trong sự kiện nghi lễ lớn đầu tiên trước lễ tang, quan tài của Nữ hoàng sẽ được đưa từ Cung điện Buckingham đến Hội trường Westminster trong 5 ngày đầu. Dự kiến, quan tài sẽ được nằm trên xe chở súng nghiêm trang.

Vua Charles sẽ đến xứ Wales để tham dự một buổi lễ tại Nhà thờ Llandaff ở Cardiff, sau đó sẽ đến thăm Senedd của xứ Wales và nhận được lời chia buồn. Ông ấy sẽ có một cuộc tiếp kiến ​​với bộ trưởng thứ nhất của xứ Wales. Các biệt đội của Khối thịnh vượng chung sau đó dự kiến ​​sẽ bắt đầu đến London.

Vào đêm trước tang lễ, vua Charles sẽ chào đón các gia đình hoàng gia nước ngoài đến tham dự.

Quốc tang sẽ được tổ chức tại Tu viện Westminster. Quan tài sẽ được đưa từ Hội trường Westminster trong một cuộc rước đến tu viện. Sẽ có hai phút im lặng trên toàn quốc. Sau một giờ, một đoàn rước theo nghi lễ lớn sẽ đi cùng với quan tài đến Công viên Hyde, nơi nó sẽ được chuyển từ xe chở súng sang xe tang của nhà nước và đi đến Windsor. Sau lễ rước qua Windsor, một nghi lễ cam ktết sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện St Geo, lâu đài Windsor, trong đó quan tài sẽ được hạ xuống hầm hoàng gia.

Theo Theguardian