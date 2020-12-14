Sau cơn mưa lớn, 3 công nhân dọn dẹp đường cống bị tắc thì sung sướng phát hiện điều kỳ diệu

Trong lúc dọn dẹp đường cống bị tắc nghẽn, 3 công nhân phát hiện điều kỳ diệu khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Một nhóm công nhân ở Trung Quốc được giao nhiệm vụ khai thông đường cống bị tắc sau cơn mưa lớn. Do rác thải trên đường bị cuốn xuống cống khiến việc thoát nước gặp khó khăn, 3 nam công nhân phải chui xuống đường cống lớn, dùng vợt để vớt rác.

Trong lúc làm việc, một người trong nhóm cảm thấy có thứ gì đó động đậy dưới nên giật mình sợ hãi. Ban đầu, cả nhóm tưởng dưới cống có chuột nhưng khi xem kỹ, ai nấy vui sướng tột độ khi phát hiện đàn cá cả trăm con bị nước mưa cuốn trôi xuống cống.

Cả 3 người dùng một chiếc xô đựng hết số cá thu được rồi xách về nhà. Sự việc hy hữu thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Nhóm công nhân phát hiện đàn cá bị cơn mưa lớn cuốn xuống cống - Ảnh: Sina

"Haha ghê thiệt chứ, đúng là có lộc ăn"; "Hồi nhỏ ở nông thôn cũng hay mò mẫm mấy chỗ như này, đúng là có nhiều cá thật á"; "Đúng là 'kho báu' từ trên trời rơi xuống ha"; "Nhìn mà nhớ tuổi thơ quá"; "Dọn xong về làm bữa lẩu là đúng bài nhỉ"; "Mọi người có để ý là rất nhiều rác bị cuốn xuống cống sau cơn mưa không? Chán ý thức con người ghê"; "Ghét mấy người vứt rác bừa bãi quá!"; "Bảo sao thoát nước kém thế, cứ vứt rác ra đường cho lắm vào"..., dân mạng bình luận.

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