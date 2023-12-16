Phát hiện thi thể người phụ nữ đã bốc mùi trong hộp đựng đồ dưới gầm giường tại nhà riêng, nghi bị sát hại

Thế giới 16/12/2023 08:42

Cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc, đồng thời cho biết thi thể đang trong giai đoạn phân hủy hoặc thối rữa nặng.

Theo NDTV, cảnh sát cho biết thi thể một người phụ nữ lớn tuổi được tìm thấy bọc trong nhựa bên trong hộp đựng đồ dưới gầm giường hôm thứ Sáu sau khi gia đình bà báo cáo rằng có mùi hôi bốc ra từ phòng ngủ ở tầng trệt tại nơi ở của họ.

Asha Devi (60 tuổi) mất tích tại Nand Nagri, Delhi (Ấn Độ) vào ngày 10/12. Vào ngày 13/12, con trai bà là Mahavir Singh (33 tuổi) đã nộp đơn trình báo mất tích tại đồn cảnh sát Nand Nagri.

Trong báo cáo mất tích, ông Singh khai rằng vào ngày 10/12, Asha Devi đã đến Nand Nagri để thu tiền thuê nhà từ những người thuê nhà, sau đó cô mất tích.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đã bốc mùi trong hộp đựng đồ dưới gầm giường tại nhà riêng, nghi bị sát hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm thứ Sáu, các thành viên trong gia đình Asha Devi cho biết có mùi hôi bốc ra từ tầng trệt nơi ở của họ ở Harsh Vihar, Delhi. Khi mở hộp đựng đồ dưới gầm giường trong phòng ngủ ở tầng trệt, họ phát hiện thi thể của Asha Devi bên trong hộp đựng giường, được bọc trong lớp nhựa.

Cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc, đồng thời cho biết thi thể đang trong giai đoạn phân hủy hoặc thối rữa nặng và đã được chuyển đến nhà xác GTB để khám nghiệm tử thi.

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