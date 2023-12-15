Bước đầu khai nhận với cơ quan điều tra, người chồng cho biết anh tẩm chất độc xyanua vào món bánh ngọt khiến vợ tử vong.

Theo India TV News, một người đàn ông ở quận Chikkamagaluru, tiểu bang Karnataka, Ấn Độ, đã bị bắt vì tội giết vợ mình bằng cách tẩm xyanua - chất độc nhất trong các chất độc - vào thức ăn sau khi vợ phản đối chuyện ngoại tình của anh, cảnh sát cho biết hôm 13/12.

Bị cáo được xác định là Darshan. Vợ anh, Shwetha, được phát hiện đã chết tại nơi cư trú ở làng Devavrunda và cha mẹ nạn nhân đã nghi ngờ khi bị cáo cố gắng tổ chức tang lễ trước khi họ đến.

Bị cáo Darshan đã cố gắng ngụy tạo là một trường hợp tự sát, cho rằng vợ anh đã tự tiêm thuốc độc bằng ống tiêm và tự kết liễu đời mình. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định rằng vợ mình chết do đau tim.

Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ nạn nhân nghi ngờ con gái mình bị chồng sát hại. Báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận đây không phải là trường hợp chết do đau tim. Cảnh sát đã bắt giữ bị cáo và sau khi tra hỏi, anh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cảnh sát, nạn nhân và bị cáo yêu nhau từ thời còn học đại học và kết hôn cách đây 3 năm. Tuy nhiên, bị cáo gần đây đã nảy sinh ngoại tình tại nơi làm việc của mình.

Sau khi biết chồng ngoại tình, nạn nhân đã gọi điện cho người tình của chồng và cảnh báo không nên tiếp tục ngoại tình với chồng cô. Quá tức giận vợ, bị cáo đã lên kế hoạch giết vợ. Anh tẩm chất độc xyanua vào món bánh ngọt ragi khiến vợ tử vong sau khi ăn.

Vụ phát hiện xác bé trai 3 tuổi trong nhà vệ sinh công cộng: Đã xác định được danh tính nạn nhân, cảnh sát tạm giữ thi thể để khám nghiệm tử thi Một sĩ quan cảnh sát cho biết, mặc dù không phát hiện dấu vết thương tích nào trên thi thể nhưng tìm thấy quần áo của đứa bé, gói bánh quy và một ít tiền mặt nằm gần đó.

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