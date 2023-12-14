Một sĩ quan cảnh sát cho biết, mặc dù không phát hiện dấu vết thương tích nào trên thi thể nhưng tìm thấy quần áo của đứa bé, gói bánh quy và một ít tiền mặt nằm gần đó.

Theo NDTV, ngày 9/12, cảnh sát cho biết thi thể của một bé trai ba tuổi được tìm thấy trong nhà vệ sinh công cộng của một khu ổ chuột ở Khu công nghiệp Jhilmil thuộc quận Shahdara, Delh, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết danh tính của nạn nhân cùng cha mẹ đã được xác định.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết, mặc dù không phát hiện dấu vết thương tích nào trên thi thể nhưng tìm thấy đồ lót của đứa bé, gói bánh quy và một ít tiền mặt nằm gần đó.

Cảnh sát cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân thực sự của cái chết và sẽ chỉ được xác định sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi.

Ảnh minh họa: Internet

Điều tra sơ bộ cho thấy vào khoảng 15 giờ chiều thứ Năm, mẹ của đứa bé đã đưa cho cậu 15 rupee (khoảng gần 5.000 đồng) để mua gói bánh quy.

Nhưng nửa giờ sau, thi thể đứa bé được một người phát hiện trong nhà vệ sinh công cộng cùng khu ổ chuột. Một sĩ quan cảnh sát cho biết người này đã báo cảnh sát về vụ việc.

“Chưa có trường hợp nào được ghi nhận về vấn đề này vì chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân thực sự của cái chết và sẽ chỉ được xác định sau khi khám nghiệm tử thi", sĩ quan cảnh sát này nói thêm.

Hiện tại, cảnh sát đã loại trừ mọi khả năng tấn công tình dục và cho biết không có camera quan sát nào được lắp đặt ở khu vực lân cận nhưng một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành.

Cảnh sát cho biết cha nạn nhân làm công nhân trong một nhà máy sản xuất cáp, còn mẹ nạn nhân là nội trợ.

Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bồn nước bọc xi măng: Đã xác định được danh tính nạn nhân, bắt giữ một nghi phạm để điều tra Cảnh sát trước đó đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 53 tuổi và truy tìm hai người nước ngoài khác liên quan đến cái chết của người phụ nữ trong bồn nước bọc xi măng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phat-hien-xac-be-trai-3-tuoi-trong-nha-ve-sinh-cong-cong-a-xac-inh-uoc-danh-tinh-nan-nhan-canh-sat-tam-giu-thi-the-e-kham-nghiem-tu-thi-637542.html